Öl-Embargo gegen Russland: „Hohe Preissprünge“ - Experten malen düsteres Szenario

Von: Lisa Mayerhofer

Teilen

PCK-Raffinerie in Schwedt: Der Standort bei Berlin versorgt große Teile Ostdeutschlands. Das Öl dazu kommt direkt aus Russland. © Patrick Pleul/dpa

Die EU-Kommission stellt die Weichen für ein Öl-Embargo gegen Russland. In Deutschland könnte nun in einigen Gebieten der Sprit knapp werden.

Brüssel – Brüssel erhöht den Druck auf Russland. Nach Plänen der EU-Kommission sollen die russischen Öllieferungen in die Europäische Union bereits Anfang nächsten Jahres weitestgehend eingestellt sein. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen räumte dabei ein, dass das geplante Öl-Embargo gegen Russland manchen Ländern große Anstrengungen abverlangen wird. „Machen wir uns nichts vor: Das wird nicht einfach“, sagte sie am Mittwochmorgen im EU-Parlament in Straßburg. „Einige Mitgliedstaaten hängen erheblich von russischem Öl ab.“ Für die Verbraucher und die deutsche Wirtschaft könnte die neue Unterstützung für die Ukraine teuer werden.

Öl-Embargo gegen Russland: Hohe Preissprünge, aber keine „Ölkrise“

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) erwartet hohe „Preissprünge“. Grund ist unter anderem, dass russisches Öl durch wahrscheinlich teurere Alternativen aus anderen Ländern ersetzt werden muss. Zudem bedeutet die Umstellung von Raffinerien und Lieferwegen Aufwand und Kosten.

Immerhin sei auch ohne russische Lieferungen keine „Ölkrise“ zu erwarten, sagte Habeck. Denn der Anteil russischen Öls am deutschen Verbrauch ist nach seinen Angaben binnen weniger Wochen von 35 auf 12 Prozent gesunken. Der verbliebene Anteil russischen Öls von zwölf Prozent entfällt demnach auf Schwedt an der Oder in Brandenburg.

Öl-Embargo gegen Russland würde Schwedt in Brandenburg hart treffen

Dort steht die vom russischen Staatskonzern Rosneft betriebene PCK-Raffinerie, die bislang von russischen Öllieferungen abhängig ist. 1200 Menschen sind direkt im Werk beschäftigt, zudem Hunderte Mitarbeiter bei Zulieferern und Dienstleistern auf dem Gelände.

Die Raffinerie spielt in der Region eine wichtige Rolle: Der Nordosten Deutschlands bezieht 90 Prozent seiner Kraftstoffe aus Schwedt, berichtet die Bild und beruft sich auf Frank Umbach, Experte für Energiesicherheit. Auch das Kerosin für die Flugzeuge am Berliner Flughafen BER wird von dort geliefert.

Mittelfristig könne Schwedt zwar das russische Öl über die Häfen Rostock oder Danzig ersetzen. Kurzfristig würde das aber laut Umbach nicht ausreichen. Die deutsche Wirtschaft könne ein Öl-Embargo zwar grundsätzlich verkraften, „aber nicht sofort“, zitiert ihn die Bild. In Berlin und Brandenburg könnte der Sprit ganz ausgehen, warnte Habeck sogar laut der Zeitung. „Wenn wir keine Möglichkeit haben, das aufzufangen, wird es eine Lieferunterbrechung geben“, sagte der Minister demnach in der ARD.

Öl-Embargo gegen Russland: Flughafen BER gibt sich entspannt

Beim Flughafen BER zeigt man sich dagegen entspannt. Der Flughafen sieht sich laut Berliner Zeitung in erster Linie als Dienstleister, die Airlines würden ihre Kraftstoffversorgung selbst regeln. „Kerosin kommt im Kesselwagen auf der Schiene zum BER. Damit kann der Flughafen aus allen Richtungen versorgt werden – auch über den Überseehafen Rostock“, sagte BER-Sprecherin Sabine Deckwerth der Zeitung. Schon jetzt kämen die Lieferungen nicht nur aus Schwedt.

Und wie entwickelt sich die Situation im restlichen Deutschland? Wann und wie stark das Tanken oder Heizen teurer werden, wagt kaum jemand vorherzusagen. Der Mineralöl-Wirtschaftsverband Fuels und Energie äußerte sich sehr vage: Es sei „eher unwahrscheinlich“, dass es keine Auswirkungen auf die Preise an den Tankstellen geben werde. Doch hänge die Markt- und Preisentwicklung von vielen Faktoren ab, etwa auch vom Dollarkurs und Beschlüssen der großen Förderländer.

Auch der Verbraucherzentrale Bundesverband gab keine konkrete Einschätzung ab. „Die Entwicklung der Preise nach einem Öl-Embargo-Beschluss kann niemand zuverlässig vorhersagen“, sagte vzbv-Mobilitätsexpertin Marion Jungbluth der Deutschen Presse-Agentur. „Der Ölmarkt ist immer schon sensibel und die Preise volatil gewesen.

Öl-Embargo gegen Russland: Experten warnen vor weiterem Preisanstieg

Viele Experten tendieren aber eher zu der Ansicht, dass es teurer werden wird: Rohstoffanalyst Ulrich Leuchtmann von der Commerzbank erwartet wie Habeck höhere Ölpreise. „Verbraucher müssen sich auf hohe Energiepreise einstellen“, sagte er der Bild. Auch Manuel Frondel, Energieexperte des Essener RWI-Leibniz-Instituts für Wirtschaftsforschung, rechnet in der Rheinischen Post mit kräftigen Preiserhöhungen: „Ein Öl-Embargo dürfte die Benzinpreise wohl kurzfristig wieder deutlich steigen lassen, allerdings dürften in die aktuellen Preise ein mögliches Embargo zum Teil bereits eingepreist sein. Dauerhafte Benzinpreis-Höhen von drei Euro pro Liter sollten aber eher unwahrscheinlich sein“, sagte Frondel. Mit Material der dpa