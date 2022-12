Nach Öl-Embargo und Preisdeckel: Russische Ölexporte brechen ein

Von: Lisa Mayerhofer

Teilen

Seit 5. Dezember gilt ein Embargo der EU gegen russisches Öl sowie eine Preisobergrenze, die weltweit durchgesetzt werden soll. Erste Auswertungen zeigen, dass Russlands Ölexporte nun eingebrochen sind.

Moskau – Ab dem 1. Januar soll kein russisches Öl soll mehr durch eine Pipeline nach Deutschland fließen. Die Bundesregierung hat versichert, dass dann auch in Ostdeutschland die Treibstoffversorgung an Tankstellen weiterhin gesichert sei – denn diese Region wird vorrangig von der von russischem Öl abhängigen PCK-Raffinerie in Schwedt versorgt.

„Wir haben Versorgungssicherheit in der Region gegeben“, sagte der Parlamentarische Wirtschaftsstaatssekretär Michael Kellner (Grüne) diese Woche in Potsdam. Er verwies auf zugesagte alternative Öllieferungen für Schwedt aus Polen. „Wir werden weiter daran arbeiten, die Zahlen nach oben zu bringen. Auch da gibt es positive Signale.“ Zudem soll Öl aus Kasachstan kommen – wie viel, ist zunächst offen. Nicht vorgesehen sei, strategische Ölreserven freizugeben.

Embargo und Preisdeckel: Russische Ölexporte eingebrochen

Währenddessen muss Russland neue Abnehmer für sein Öl finden. Und das gestaltet sich für den russischen Präsidenten Wladimir Putin offenbar nicht so einfach. Denn: Seit dem 5. Dezember greift sowohl das nach dem Einmarsch der russischen Armee in die Ukraine verhängte Öl-Embargo der EU-Staaten gegen Russland, als auch ein Preisdeckel für russisches Öl, der weltweit gelten soll.

Die Sanktionen entfalten einer Analyse des Finanzdienstes Bloomberg in Zusammenarbeit mit dem Thinktank Bruegel zufolge nun schon ihre Wirkung: Demnach haben Mitte Dezember nur 450.000 Barrel russisches Öl pro Tag die europäischen Häfen erreicht, vor einem Monat waren es dagegen noch 1,43 Millionen Barrel. Gleichzeit fiel das Volumen der Ölexporte auf dem Seeweg laut Bloomberg seit dem 5. Dezember um 54 Prozent auf etwa 1,6 Millionen Barrel pro Tag. Und das, obwohl die Exporte in Nicht-EU- und Nicht-G7-Länder angestiegen sind.

Russland arbeitet an Aufbau einer Schattenflotte

Diese Daten legen nahe, dass es Russland bisher nicht gelungen ist, den Wegfall der europäischen Käufer zu kompensieren. Das könnte unter anderem daran liegen, dass es wohl immer schwerer für Russland wird, Schiffe zu finden, die sein Öl transportieren. Denn Unternehmen aus G7- und EU-Staaten sowie Australien dürfen nach Inkrafttreten des Preisdeckels nur noch Dienstleistungen rund um den Schiffstransport von russischem Öl abwickeln, wenn beim Verkauf des Öls die Obergrenze eingehalten wird.

Doch Russland möchte sich nicht an den Ölpreisdeckel halten. Das Problem dabei für Putin: Russland ist beim Seefrachtgeschäft stark vom Westen abhängig und beim Öltransport über den Seeweg eigentlich auf dessen Unternehmen, Reedereien und Versicherungen angewiesen. Deshalb versucht Russland nun offenbar, sich mit dem Aufbau einer Schattenflotte aus alten Öltankern vom Westen unabhängig zu machen und auf diese Weise sein Öl zu verkaufen – beispielsweise in Asien.

Mit Material der dpa