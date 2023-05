Ölpreis stark gesunken, doch Experte warnt: „Der Wind kann schnell drehen“

Von: Matthias Schneider

Die Ölpreise sind erneut stark gefallen. Experten zufolge könnte es sogar noch günstiger werden. Doch ein schneller Preisanstieg wäre auch denkbar.

München – Die Preise für Roh- und Gasöl sind sprunghaft eingebrochen, das Fass Brent kostete mit kaum 73 Dollar so viel wie zum Jahrestief Mitte März. Für Sören Hettler, Leiter Anlagestrategie und Privatkunden bei der DZ Bank, sind die Ursache vor allem Sorgen um die globale Konjunktur: „Die US-Wirtschaft und der dortige Arbeitsmarkt präsentieren sich zwar bislang robust, trotz der bremsenden Wirkung der US-Geldpolitik. Allerdings hält sich der Preisdruck, gerade in der Kernrate, also ohne Energie und Nahrungsmittel, auf einem aus Sicht der Federal Reserve unerfreulich hohen Niveau.“

Heizöl: Warten auf noch günstigere Preise „hoch spekulativ“

Für rasche Leitzinssenkungen, die marktseitig teils schon für den Sommer erwartet wurden, dürfte es laut Hettler noch deutlich zu früh sein. Hinzu kämen Negativschlagzeilen von Regionalbanken, die hinter die Kreditversorgung in den USA zumindest ein Fragezeichen setzen. Das belastet die wirtschaftlichen Aussichten für die USA. Außerdem: „Hoffnungen, wonach China wieder als ‚globale Wachstumslokomotive‘ fungieren wird, wurden zumindest bislang eher enttäuscht“. Auch Commerzbank-Rohstoffanalyst Carsten Fritsch sieht den schwachen US-Arbeitsmarkt und eine noch reichliche Ölversorgung am Markt als Ursache für den Preisfall.

Der kommt auch bei den für Verbraucher wichtigen Mitteldestillaten an, weiß Oliver Klapschus, Sprecher des Vergleichsportals Heizoel24: „Der Markt funktioniert gut: Die Gasölpreise werden gerade eins zu eins ans Heizöl weitergegeben.“ In München kostet der Liter gerade 89 Cent, Tendenz fallend: „Als Spekulationsziel sind 85 Cent in München möglich, im deutschen Westen sogar weniger. Das ist aber – wie gesagt: hoch spekulativ.“ Denn gerade gebe es viele Zocker am Markt: „Der Wind kann schnell drehen: Großhändler und Heizölkunden sind gerade noch sehr zurückhaltend. Wenn die Preise steigen – und alle kaufen - werden sie das sehr schnell tun.“

Aktuell ist der Heizölpreis sehr niedrig. (Symbolfoto) © Christian Charisius/dpa/Archivbild

Ölpreis-Experte erwartet steigende Preise

Mittelfristig ist fraglich, wie die Ölförderer reagieren. Als die Preise Mitte März auf ein ähnliches Niveau fielen, hatte die OPEC+ beschlossen, die Fördermengen ab Mai zu kürzen. Sören Hettler: „Die Mitglieder der OPEC+ haben mit ihrer Entscheidung von Anfang April klargemacht, dass sie einen Rohölpreis deutlich unter 80 USD pro Barell nicht tolerieren wollen. Die Tiefststände vom März im Bereich von 70 USD sind zwar erneut möglich. Viel tiefer dürfte der Preis jedoch nicht fallen, ohne die OPEC+ auf den Plan zu rufen.“

Dennoch erwartet Hettler im laufenden Jahr steigende Preise: „Als herausragende Wachstumslokomotive der Weltkonjunktur mag die Volkswirtschaft im Reich der Mitte vielleicht nicht mehr auftreten, für eine spürbare Aufhellung sollte das stetige Wachstum, das wir dort für die nächsten Quartale erwarten, aber genügen.“ Auch Carsten Fritsch von der Commerzbank erwartet steigende Preise, wenn die Angst am Markt sich legt: „Wir rechnen am Jahresende weiter mit 90 Dollar pro Barrel, weil wir im zweiten Halbjahr eine deutliche Unterversorgung sehen dürften.“