Ölpreis steigen: EU-Embargo gegen russisches Rohöl

Ölpreis steigen: EU-Embargo gegen russisches Rohöl © IMAGO/Isai Hernandez

Die Ölpreise sind im frühen Handel am Mittwoch gestiegen.

Singapur - Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 106,12 US-Dollar. Das waren 1,15 Dollar mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-amerikanischen Sorte WTI stieg um 1,26 Dollar auf 103,67 Dollar. Auftrieb erhielten die Ölpreise durch die Aussicht auf ein EU-Embargo gegen russisches Rohöl. Allerdings sind nach einem Vorschlag der EU-Kommission generelle Übergangsfristen vorgesehen. Darüber hinaus müssen dem Plan alle EU-Länder zustimmen, was ungewiss ist. Die mittelfristige Preisreaktion auf den Erdölmärkten dürfte laut Experten vor allem davon abhängen, ob Russland sein Öl anderweitig absetzen kann und ob weltweit ausreichende Kapazitäten vorhanden sind, um ausfallendes russisches Öl zu ersetzen.

Im Tagesverlauf dürfte die Geldpolitik der US-Notenbank Fed in den Blick rücken. Es wird erwartet, dass sie am Abend ihre im März begonnene Zinswende mit einer großen Anhebung um 0,5 Prozentpunkte fortsetzt. Es wäre die deutlichste Zinsstraffung seit mehr als zwei Jahrzehnten. Hintergrund der geldpolitischen Straffung in der größten Volkswirtschaft der Welt ist die Inflation, die auf dem höchsten Stand seit gut 40 Jahren liegt. Ein Grund dafür sind die Energiepreise.

Von der Leyen: EU-Embargo wird nicht einfach

Straßburg - EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat eingeräumt, dass das geplante Öl-Embargo gegen Russland manchen Ländern große Anstrengungen abverlangen wird. «Machen wir uns nichts vor: Das wird nicht einfach», sagte sie am Mittwochmorgen im EU-Parlament in Straßburg. «Einige Mitgliedstaaten hängen erheblich von russischem Öl ab.» Konkret sieht das geplante Embargo nach Angaben der deutschen Spitzenpolitikerin vor, russische Rohöllieferungen innerhalb von sechs Monaten und den Import raffinierter Erzeugnisse bis Ende des Jahres auslaufen zu lassen. «Auf diese Weise maximieren wir den Druck auf Russland und halten gleichzeitig Kollateralschäden für uns und unsere Partner weltweit möglichst gering.» Hintergrund der Strafmaßnahmen ist der russische Krieg gegen die Ukraine. (dpa)