Ölpreise geben etwas nach - Wirbel um Ölriese Petrobras

Petrobras sorgte mit der Nominierung eines neuen Chefs für Aufsehen. © IMAGO/STR

Aufgrund der angespannten Weltlage bleibt der Ölpreis weiterhin unter Druck. In Brasilien sorgt die Nominierung eines neues Chefs für den Ölkonzern Petrobras für Aufsehen.

Singapur - Die Ölpreise haben am Dienstag an ihre deutlichen Vortagesverluste angeknüpft und etwas weiter nachgegeben. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete am Morgen 111,51 US-Dollar. Das waren 97 Cent weniger als am Montag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 83 Cent auf 105,13 Dollar.

Nach wie vor herrscht am Ölmarkt die Sorge, dass der erneute Ausbruch des Coronavirus in China die weltweite Nachfrage nach Öl dämpfen könnte. In Shanghai trat der bisher größte Lockdown in dem Land seit Beginn der Pandemie vor zwei Jahren stufenweise in Kraft. Im Osten und Süden der 26 Millionen Einwohner zählenden Hafenmetropole gelten weiträumige Ausgangssperren.

Daneben erhöht der anhaltende Ukraine-Krieg die Unsicherheit am Ölmarkt. Rund viereinhalb Wochen nach der russischen Invasion in die Ukraine starten Moskau und Kiew am Dienstag in Istanbul eine neue Verhandlungsrunde. Der Westen hat wegen des Krieges scharfe Sanktionen gegen Russland verhängt. Das Land ist einer der größten Ölförderer der Welt.

Brasilien: Neuer Chef für Ölriesen Petrobras

Nach Kritik an der Preispolitik des Ölkonzerns Petrobras will Brasiliens Präsident Jair Bolsonaro laut Medienberichten die Spitze des halbstaatlichen Unternehmens neu besetzen. Er nominierte den Wirtschaftswissenschaftler und Berater Adriano Pires als neuen Chef. Dies berichteten brasilianische Medien unter Berufung auf das Energieministerium in Brasília am Montag (Ortszeit).

Pires soll demnach nach nur rund einem Jahr den ehemaligen General Joaquim Silva e Luna ersetzen, der im April 2021 als erster Militär seit dem Jahr 1989 Chef von Petrobras wurde. Bolsonaro war mit der Preispolitik unter dessen Vorgänger Roberto Castello Branco ebenfalls unzufrieden. Der Petrobras-Vorstand muss dem Wechsel noch zustimmen.

Bolsonaro hatte nun Kritik geübt, nachdem Petrobras die Preise für seine Händler unter Verweis auf den Ukraine-Krieg um bis zu 25 Prozent erhöht hatte. Pires sprach sich in einem Interview für eine mehrmonatige staatliche Subventionspolitik aus, um die Auswirkungen des Ukraine-Kriegs zu dämpfen.

Bolsonaro will sich bei der Präsidentschaftswahl im Oktober eine weitere Amtszeit sichern. Die Zustimmung für den Rechtspolitikers ist im Laufe der Corona-Pandemie immer weiter gesunken, der linke Ex-Präsident Luiz Inácio Lula da Silva liegt in jüngsten Umfragen vorne. Zuletzt erholten sich die Werte Bolsonaros wieder etwas. (dpa)