Russische Ölproduktion wohl trotz Sanktionen höher als gedacht

Von: Dennis Fischer

Der russische Präsident Wladimir Putin kann zufrieden sein: die Ölproduktion läuft trotz westlicher Sanktionen. © Ramil Sitdikov/dpa

Trotz der westlichen Sanktionen gegen Russland sprudeln laut Insidern die Einnahmen aus dem Ölgeschäft. Das deuten Daten der russischen Ölproduktion an.

Moskau - Die russische Ölproduktion wird trotz der westlichen Sanktionen in diesem Jahr Moskauer Regierungskreisen zufolge nahezu stabil bleiben. Sie dürfte bei 480 Millionen Tonnen oder etwa 9,6 Millionen Barrel pro Tag liegen, sagte ein mit den Daten vertrauter russischer Regierungsvertreter am Montag der Nachrichtenagentur Reuters.



Wird noch Gaskondensat hinzugefügt, dürfte die Gesamtproduktion mit etwa 520 Millionen Tonnen nur etwas unter den im vergangenen Jahr erreichten 535 Millionen Tonnen liegen. Die bisherigen offiziellen Prognosen gehen nur von 490 bis 500 Millionen Tonnen aus.

Das russische Energieministerium reagierte nicht auf die Bitte um eine Stellungnahme. „Die russische Ölnachfrage hat sich nach dem anfänglichen Schock zu Beginn des Krieges weitgehend stabilisiert“, so die Analysten der US-Bank JP Morgan in einer Analyse. „Wir gehen davon aus, dass die Nachfrage fast wieder das Vorkriegsniveau erreicht hat.“

Russland verkauft Öl nach China und Indien

Die russische Ölproduktion ging im April 2022 zurück, nachdem der Westen begonnen hatte, Sanktionen wegen des Einmarsches in die Ukraine zu verhängen. Seitdem ist Russland jedoch erfolgreich beim Verkauf seines Öls an China und Indien. Mit einer verstärkten Ausrichtung etwa an asiatische Abnehmer, versucht sich die Führung in Moskau gegen das Öl-Embargo der EU und den westlichen Preisdeckel zu stemmen.



Russland, der zweitgrößte Ölexporteur der Welt nach Saudi-Arabien, hat die Veröffentlichung einiger wichtiger Energiedaten gestoppt oder verzögert. „Das Fehlen transparenter offizieller Daten von einem der größten Ölproduzenten der Welt macht es immer schwieriger, das globale Angebot zu überwachen und die Märkte zu analysieren“, so die Analysten von J.P. Morgan weiter. (df/Reuters)