Milliarden-Investment: Ölriesen setzen jetzt auf Windenergie in der Nord- und Ostsee

Von: Bettina Menzel

Eine Offshore-Windkraftanlage in der Ostsee, nahe der Oeresund-Brücke zu Schweden (Symbolbild). © IMAGO/Martin Wagner

Der Ausbau der Windenergie in Deutschland kommt voran. Jetzt mischen auch die Ölriesen BP und Totalenergies mit Milliarden mit.

Bonn – Die Mineralölkonzerne BP und Totalenergies investieren in Windparks – ein historischer Schritt in Richtung Energiewende. Den Zuschlag erhielten die Ölriesen, weil sie Milliardensummen auf den Tisch legten, die sie zuvor mit dem Verkauf von Öl und Gas verdient hatten. Die Bundesnetzagentur erzielte bei der Versteigerung der Windparks in der Nord- und Ostsee eine Rekordsumme, mit der die Bundesbehörde künftig auch die Stromkosten für Kunden senken will. Doch an der Auktion gab es auch Kritik.

Ölriesen BP und Totalenergies geben 12,6 Milliarden Euro für Windparks in Nord- und Ostsee aus

Insgesamt gaben die beiden Energiekonzerne 12,6 Milliarden Euro für die riesigen Windparks mit einer potenziellen Gesamtkapazität von sieben Gigawatt aus. Zum Vergleich: Ganz Deutschland hat aktuell eine Offshore-Leistung von rund acht Gigawatt. BP erhielt den Zuschlag für den Bau zweier Anlagen von jeweils zwei Gigawatt Leistung rund 120 Kilometer nordwestlich von Helgoland und zahlte dafür knapp 6,8 Milliarden Euro, wie die Bundesnetzagentur am Mittwoch berichtete. Totalenergies gab demnach das jeweils höchste Gebot für einen ähnlichen Windpark in derselben Gegend der Nordsee sowie für eine kleinere Anlage in der Ostsee, 25 Kilometer von Rügen entfernt, ab und legte dafür gut 5,8 Milliarden Euro auf den Tisch.

Totalanergies Laut Forbes Global Platz 21 der weltgrößten Unternehmen Angestellte Über 100.000 aus fast 160 Ländern Jahresumsatz Rund 200 Milliarden Euro Hauptsitz Paris, Frankreich

Normalerweise läuft das Vergabeverfahren anders ab. Den Zuschlag bekommt, wer den niedrigsten Preis für künftig eingespeisten Strom anbietet. Im jetzigen Fall erhielt die Bundesnetzagentur für die Windparks in der Nordsee acht Null-Cent-Gebote, für die Standorte in der Ostsee sogar neun. Konkret boten die Energiekonzerne damit an, den Strom ohne staatliche Preisgarantie zu produzieren und verzichteten damit auf die eigentlich übliche Förderung für den Bau von Windparks. Im zweiten Schritt führte die Bundesnetzagentur daher eine Versteigerung durch und erzielte dabei eine Rekordsumme, die etwa doppelt so hoch lag wie bei der jüngsten Auktion von Mobilfunklizenzen im Jahr 2019 für damals rund 6,6 Milliarden Euro.

BP Laut Forbes Global Platz 28 der weltgrößten Unternehmen Angestellte Etwa 70.000 Jahresumsatz Rund 180 Milliarden Euro Hauptsitz London, Vereinigtes Königreich

Versteigerung in Milliardenhöhe ist „wichtiger Schritt zur Erreichung des Offshore-Ausbauziels“

Windkraft auf See ist neben Windkraft an Land und Solarenergie eine zentrale Säule beim Ausbau des Ökostroms in Deutschland. „Die Ergebnisse bestätigen die Attraktivität von Investitionen in Offshore-Windenergie in Deutschland“, erklärte Klaus Müller, Präsident der Bundesnetzagentur nach der Versteigerung. „Der Wettbewerb um die Offshore-Windenergie ist hoch wie nie. Die Ergebnisse sind ein wichtiger Schritt zur Erreichung des Offshore-Ausbauziels von 30 Gigawatt bis 2030.“ Im Koalitionsvertrag legte die Ampel-Regierung die Ziele für den Ausbau von Offshore-Anlagen bei 30 GW bis 2030, 40 Gigawatt bis 2035 und 70 Gigawatt bis 2070 fest. Laut Bundesnetzagentur fließen die Erlöse aus der Versteigerung „zu 90 Prozent in die Stromkostensenkung und zu jeweils fünf Prozent in den Meeresnaturschutz sowie die Förderung einer umweltschonenden Fischerei.“

Warnung vor steigenden Strompreisen

Zwar ist nicht bekannt, ob sich auch die deutschen Energieversorger EnBW oder RWE an der Versteigerung der Windparks in der Ost- und Nordsee beteiligten, es gilt aber zumindest als wahrscheinlich. Die Kosten in Milliardenhöhe müssen sich allerdings auch rechnen, womöglich gab es bei den deutschen Anbietern da Zweifel. Die hohen Investitionen in erneuerbare Energien vonseiten zweier Ölriesen sind gute Nachrichten für den Kampf gegen die Klimakrise – und deuten darauf hin, dass die beiden Konzerne künftig auch in der Welt der erneuerbaren Energie zu den wichtigsten Akteuren im Markt gehören könnten. Doch es gab auch kritische Stimmen. Der europäische Windenergieverband Windeurope etwa vermutete, dass die Konzerne die zu zahlenden Summen am Ende „auf die Verbraucher und die bereits angeschlagene Lieferkette für Windenergie abwälzen werden“. (bme mit Material der dpa)