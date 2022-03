Österreich: RBI erwägt Ausstieg aus Russland-Geschäft

Raiffeisen Bank International © IMAGO

Die österreichische Raiffeisen Bank International (RBI), die in Osteuropa stark vertreten ist, prüft wegen des Ukraine-Krieges alle Optionen für ihr Russland-Geschäft.

Wien - Die stark in Osteuropa vertretene österreichische Raiffeisen Bank International (RBI) mit Hauptsitz in Wien prüft wegen des Ukraine-Krieges alle Optionen für ihr Russland-Geschäft. «Bis hin zu einem sorgfältig gesteuerten Ausstieg aus der Raiffeisenbank in Russland» sei alles denkbar, sagte Konzernchef Johann Strobl laut einer Mitteilung vom Donnerstag. «Diese noch nie dagewesene Situation veranlasst die RBI, ihre Position in Russland zu überdenken.»

Die RBI und ihre Töchter würden weiter in Übereinstimmung mit den Sanktionsgesetzen agieren. Zudem wies die Bank darauf hin, dass die Töchter eigenfinanziert und gut kapitalisiert seien

.Die RBI ist in Russland stark investiert. Das Geschäft in dem Land machte zuletzt fast ein Drittel des Nettogewinns der Gruppe aus. 2,4 Milliarden Euro an Eigenkapital stecken in der Tochter. Das Kreditvolumen liegt bei 11,6 Milliarden Euro.

EZB plant auf Risiken durch Ukraine-Krieg flexibel zu reagieren

Die Europäischen Zentralbank (EZB) in Frankfurt am Main hat angesichts der Risiken durch den Ukraine-Krieg ihre Flexibilität betont. Man sei bereit, bei Bedarf den Kurs zu ändern, falls die Invasion Russlands in die Ukraine «neue Inflationstendenzen» in Gang setze, sagte EZB-Präsidentin Christine Lagarde auf einer Konferenz am Donnerstag in Frankfurt. Der Krieg in der Ukraine werde zu einer höheren Inflation und einem schwächeren wirtschaftlichen Wachstum führen.

Sie verwies auf den zunehmenden Preisdruck durch steigende Energie- und Rohstoffkosten. Gleichzeitig belasteten ein sinkendes Vertrauen und steigende Energiekosten das Wirtschaftswachstum. Schon die rasche Erholung aus der Corona-Pandemie habe zu höheren Energiekosten, Lieferengpässen und Preisdruck geführt.

Da der Ukraine-Krieg sowohl das Wachstum belastet als auch die Inflation erhöht, ist die Geldpolitik noch schwieriger geworden. «Wir sind uns aber auch der grundlegenden Risiken bewusst, die durch den Krieg und die von ihm ausgehende Unsicherheit verursacht werden», sagte Lagarde. «Aus diesem Grund werden alle unsere geldpolitischen Entscheidungen in den kommenden Monaten zwangsläufig von den wirtschaftlichen Auswirkungen des Krieges geprägt und von Wirtschaftsdaten abhängig sein.»

Die EZB hatte auf ihrer Sitzung am vergangenen Donnerstag einen beschleunigten Ausstieg aus ihren Anleihekäufen beschlossen. Viele Beobachter erwarten, dass die EZB angesichts der hohen Inflation in diesem Jahr die Zinsen anheben wird. Im Februar ist die Inflationsrate im Euroraum auf 5,9 Prozent gestiegen. Das ist der höchste Wert seit der Einführung des Euro. Die Notenbank strebt lediglich eine Rate von zwei Prozent an. (dpa)