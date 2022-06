Standort-Schließung: Oettinger-Brauerei erklärt sich - „Haben dagegen gekämpft“

Von: Patricia Huber

Die Brauerei Oettinger schließt ihren Standort in Thüringen und sorgt damit für Entsetzen. © Peter Steffen/dpa

Die bekannte Brauerei Oettinger schließt ihren Standort in Thüringen. Bei der Gewerkschaft und in der Politik sorgt das für Entsetzen und scharfe Kritik - doch der Konzern erklärt sein Vorgehen.

Gotha – Die Brauerei Oettinger produziert Bier und andere Getränke an vier verschiedenen Standorten. In Oettingen, Mönchengladbach, Braunschweig und Gotha wurde bisher Bier gebraut. Doch in Gotha soll damit bald Schluss sein. Zum Jahresende schließt die Brauerei ihren Standort im Thüringer 45.000-Einwohner-Ort.

Oettinger Brauerei: Nur 24 Angestellte dürfen bleiben

Teile der Produktionskapazitäten und -anlagen würden auf die drei anderen Brauerei-Standorte der Unternehmensgruppe in Deutschland verlagert, teilte das Unternehmen mit Sitz in Oettingen im Landkreis Donau-Ries am Mittwoch mit. Die Brauerei reagiere damit auf die „negative Entwicklung des Absatzvolumens im Biermarkt in den vergangenen Jahren und stellt sich für die Zukunft neu auf“.

Und was passiert mit den Mitarbeitern? Laut MDR-Berichten verlieren wohl 196 Oettinger-Arbeiter ihren Job. Nur 24 dürfen bleiben. Für Thüringens Ministerpräsidenten Bodo Ramelow (Linke) ist diese Entscheidung ein Unding. Auf Twitter schreibt er: „Ein unglaublicher Skandal. Eine gut geführte Firma, mit über 220 tariflich bezahlten guten Arbeitsplätzen, wirtschaftlich solide, schwarze Zahlen und auf Mehrweg-Basis. Nun will man mit Einweg mehr Rendite erwirtschaften; den Betrieb und auch die Umwelt zerstören.“

Oettinger Brauerei: Gewerkschaft hält Schließung für nicht nachvollziehbar

Auch die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) übt Kritik an der Werksschließung, wie der MDR berichtet. Da die Oettinger-Brauerei wettbewerbsfähig sei, sei die Schließung nicht nachvollziehbar. Außerdem sei es ökologisch schädlich, mehr Bier in Dosen anstelle von Pfandflaschen zu verkaufen.

Der Gothaer Landrat Onno Eckert (SPD) lässt ebenfalls kein gutes Haar an der Entscheidung. Er kritisierte die Schließung laut MDR als Schlag in die Magengrube der Beschäftigten und der Region. Das liegt besonders daran, dass Oettinger laut Eckert der größte Biersteuerzahler in Thüringen sei. Der Politiker fordert die Brauerei auf, schnell eine alternative Lösung zu finden und die Brauerei an einen anderen Partner abzugeben.

Oettinger Brauerei: „Haben gegen die Schließung gekämpft“

Oettinger selbst erklärt, alles Mögliche bereits versucht zu haben. „Wir haben mit allerlei Maßnahmen gegen die Schließung gekämpft. Doch es war unmöglich, den Standort Gotha in den vergangenen Jahren in die schwarzen Zahlen zu bringen. Die Entscheidung, Gotha teilzuschließen, schmerzt uns nichtsdestotrotz genauso wie jede einzelne Mitarbeiterin und jeden einzelnen Mitarbeiter“, heißt es seitens des Unternehmens. Der Standort wäre schlichtweg nicht mehr wirtschaftlich gewesen. Schuld daran seien die sehr weiten Lieferwege, die schlechte Logistikauslastung und eine schlechte Anlagenauslastung im Nordosten und Osten Deutschlands. (ph/dpa)