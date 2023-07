Özdemir fordert Stärkung alternativer Transportwege für Getreideexporte aus Ukraine

Cem Özdemir © Political-Moments/Imago

Nach dem Ende des Getreideabkommens dringt Cem Özdemir (Grüne) auf alternative Routen für Getreideexporte aus der Ukraine.

Berlin in Deutschland - Die Europäische Union müsse jenseits des Schwarzen Meeres die „alternativen Exportrouten stärken“, sagte Özdemir im ZDF-“Morgenmagazin“ vor einem Treffen der EU-Agrarminister in Brüssel am Dienstag. Es brauche eine klare Festlegung, „welche Alternativroute die beste ist“.

Es sei „nicht akzeptabel“, wenn Nachbarstaaten die Grenzen zur Ukraine schließen würden, sagte Özdemir. Befürchtungen osteuropäischer Länder, dass ihre Landwirte durch ukrainische Einfuhren bedroht werden könnten, bezeichnete Özdemir als „lösbares Problem“: Ukrainische Produkte müssten an europäische Häfen transportiert werden - „und von dort dann weiter verschifft an den globalen Süden“.

Das Getreideabkommen war im Juli 2022 in Istanbul unterschrieben und anschließend zwei Mal verlängert worden. Die Übereinkunft ermöglichte es der Ukraine, trotz des russischen Angriffskriegs über das Schwarze Meer Getreide zu exportieren. Vergangene Woche hatte Russland das Getreideabkommen aber auslaufen lassen. tbh/mt