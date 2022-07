Özdemir will mehr Überwachungsdrohnen zum Schutz von Rehkitzen vor Mähtod einsetzen

Rehkitzrettung vor dem Einsatz eines Mähdreschers © IMAGO/Stephan Schulz

Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir (Grüne) will mehr Überwachungsdrohnen, einsetzen, um Rehkitze vor Mähdreschern zu schützen.

Berlin in Deutschland - Das Landwirtschaftsministerium legt nach Informationen des "Spiegel" vom Freitag zu diesem Zweck ein Subventionsprogramm neu auf. Dabei gewährt das Ministerium Zuschüsse für Drohnen, die den Wildnachwuchs in Feldern und Wiesen vor dem Mähen aufspüren sollen.

Überwachung aus der Luft in Verbindung mit Wärmebildtechnik seien die effektivste Methode, um Kitze vor dem sogenannten Mähtod zu retten, erklärte das Ministerium. Die staatliche Förderung ist für lokale Tierschutz- oder Jagdvereine gedacht und beträgt 60 Prozent der Anschaffungskosten bis zu einer Höhe von 4000 Euro pro Drohne. Das Programm hat einen Gesamtvolumen von mindestens drei Millionen Euro und ist auf ein Jahr angelegt.



Vom kommenden Montag an bis zum 1. September können Rehkitzretter Förderanträge bei der Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung stellen. Bereits im vergangenen Jahr gab es ein solches Programm, es lief nach einem Jahr aus. Die Haushälter der Ampelkoalition stellten bei Aufstellung des Etats für 2022 noch einmal frisches Geld für die Rehkitzrettung zur Verfügung. hex/pe

Ukrainische Bauern hoffen auf Getreide-Abkommen



Rachmon Mirsojew blickt auf den Mähdrescher, aus dem sich ein gleichmäßiger Getreidestrahl in einen wartenden Anhänger ergießt. Gutes Wetter hat in diesem Jahr zu einer überdurchschnittlichen Weizenernte geführt. Für Mirsojew und seinen landwirtschaftlichen Betrieb in der Südukraine, etwa 60 Kilometer von der Front entfernt, bedeutet die gute Ernte allerdings nur ein weiteres Problem.



Anstatt in die ganze Welt verschifft zu werden hängen wegen Moskaus Blockade ukrainischer Häfen Millionen Tonnen Getreide seit Monaten in Speichern fest. Der 60-jährige Mirsojew weiß nicht, was er mit seiner Ernte tun soll. Die Silos in der Umgebung haben kaum noch Platz und die Getreidepreise vor Ort sind zusammengebrochen.



"Es gibt keinen Ort, um es zu lagern, und niemandem, an den man es verkaufen könnte", sagt Mirsojew, der seinen kleinen Betrieb aufgebaut hat, nachdem er vor 30 Jahren aus Tadschikistan in die Ukraine kam.



Wie viele andere ukrainische Bauern wartet Mirsojew voller Unruhe auf das angekündigte Abkommen zwischen der Ukraine, Russland und der Türkei, um Moskaus Blockade aufzulösen. Das Abkommen soll am Freitagnachmittag in Istanbul unterzeichnet werden und sieht unter anderem gesicherte Korridore im Schwarzen Meer für die Ausfuhr von ukrainischem Getreide vor.

Doch Mirsojew ist skeptisch, ob Russlands Präsident Wladimir Putin seine Versprechen einhalten wird. "Ehrlich gesagt, glaube ich persönlich nicht wirklich daran, dass es gut läuft. Aber was dann? Müssen wir all das Getreide wegwerfen?", fragt der Landwirt. "Wir haben keine andere Wahl, wir müssen hoffen, dass es funktioniert."



Russlands Schiffsblockade im Schwarzen Meer hat eine globale Lebensmittelkrise ausgelöst, die enorme Preissteigerungen verursacht und die Angst vor Hungersnöten geschürt hat. Derzeit sind zwischen 20 und 25 Millionen Tonnen Getreide in ukrainischen Häfen durch russische Kriegsschiffe und ukrainische Minen blockiert.



Wie andere Landwirte in der Region hat auch Mirsojew so lange wie möglich mit der Weizenernte gewartet, in der Hoffnung, dass die Situation sich ändert. Doch die Trockenheit der vergangenen Wochen hat eine weiter Bedrohung ins Spiel gebracht: Brände.



Mirsojew zeigt auf Rauchschwaden am Horizont über einem nahegelegenen Bauernhof. "Eine Rakete ist da drüben eingeschlagen und die Felder haben drei Tage am Stück gebrannt", berichtet er.



Die Ukraine und ihre westlichen Verbündeten versuchen, den Getreidetransport über Züge, Straßen und die Donau zu forcieren. Doch nach Angaben des Fahrers Wolodymyr Musetschuk sind diese Routen keinesfalls ausreichend, um das ganze Getreide fortzuschaffen. Zudem sei dies wegen der stark gestiegenen Kraftstoffpreise unerschwinglich teuer. "Doch Krieg oder kein Krieg, wir müssen den Weizen einsammeln", sagt Musetschuk.



Auch er glaubt nicht daran, dass der Kreml das Getreide jemals freigeben wird. Russland sei nicht zu trauen, sagt Musetschuk. "Der einzige Weg mit ihnen umzugehen, ist Gewalt", fügt er hinzu. "Sie sind Terroristen." ma/ju