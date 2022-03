„Ohne Erdgas aus Russland wäre eine Stahlproduktion nicht möglich“ - Stahlverband warnt vor Abnahme-Stopp

Ein Arbeiter in der Stahlproduktion (Symbolbild) © Christian Vorhofer/IMAGO

Vor einem Abnahme-Stopp von russischem Erdgas hat die deutsche Stahlindustrie gewarnt.

Berlin - Ein unmittelbarer Importstopp von russischem Gas würde nicht nur zu Produktionsstillständen in der Stahlindustrie, sondern auch zu einem Einbruch der Industrieproduktion in Deutschland und der EU führen, berichtete der Branchenverband Wirtschaftsvereinigung Stahl am Dienstag in Berlin. Die Folgen für den Industriestandort Deutschland könnten langfristig belastend sein. «Ohne Erdgas aus Russland wäre eine Stahlproduktion zurzeit nicht möglich», hieß es. Die deutsche Stahlindustrie sei mit 40 Millionen Tonnen Rohstahlproduktion der größte Hersteller in der EU und der achtgrößte Produzent weltweit. «Stahl ist zudem der Basiswerkstoff und Ausgangspunkt nahezu aller industriellen Wertschöpfungsketten.»

Die Stahlindustrie unterstütze die Sanktionen gegen Russland, betonte Stahlpräsident Hans Jürgen Kerkhoff. Ein Erdgas-Importstopp ohne gesicherte Alternativen würde jedoch die Unternehmen in der jetzigen Situation dem Risiko von Zwangsabschaltungen aussetzen. «Dies würde direkt zu Produktionsunterbrechungen, Kurzarbeit und gegebenenfalls Beschäftigungsverlusten führen.» Es drohten dauerhafte Arbeitsplatzverluste und gravierende wirtschaftliche Schäden.

Queer-Beauftragter - „Menschenrechtliches Dilemma“ bei Gas aus Katar

Die Energiegespräche mit dem Emirat Katar zur Belieferung mit Flüssigerdgas stellen die Bundesregierung nach Ansicht ihres Queer-Beauftragten Sven Lehmann vor ein Dilemma. Es sei richtig und notwendig, dass sich Deutschland und Europa unabhängig von russischem Gas machten. Die Energiepartnerschaft mit Katar sei ein Baustein, sagte der Grünen-Politiker am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur. «Menschenrechtlich stehen wir dabei vor einem Dilemma. Denn die Lage gerade für Minderheiten in Katar ist mehr als problematisch.»

Homosexualität sei in Katar verboten und strafbar. Es drohe eine mehrjährige Gefängnisstrafe. «Die neue Partnerschaft darf nicht dazu führen, dass die Lage für Menschenrechte verschwiegen wird. Auch wirtschaftliche Beziehungen brauchen einen kritischen Dialog», sagte Lehmann. Er sei froh, dass Wirtschaftsminister Robert Habeck das bei seiner Reise deutlich gemacht habe. Lehmann ist Beauftragter der Bundesregierung für die Akzeptanz sexueller und geschlechtlicher Vielfalt (Queer-Beauftragter) und Parlamentarischer Staatssekretär im Bundesfamilienministerium.

Habeck hatte am Sonntag in Begleitung einer Wirtschaftsdelegation in Katar versucht, Geschäfte deutscher Firmen zur Versorgung Deutschlands mit Flüssigerdgas (LNG) anzubahnen, um die Abhängigkeit von russischem Gas zu verringern. Anschließend führte er in den Vereinigten Arabischen Emiraten Gespräche über eine Zusammenarbeit im Wasserstoff-Bereich. (dpa)