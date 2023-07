Onlinehandel: Über die Hälfte der Deutschen hält Extraverpackungen für überflüssig

Versandverpackung © Imago

57 Prozent der Deutschen legt beim Online-Einkauf keinen Wert auf eine zusätzliche Versandverpackung.

London in England - Laut einer Umfrage von One Poll im Auftrag des Onlinehändlers Amazon befürworten Verbraucherinnen und Verbraucher den Versand in der Originalverpackung, um so die Umwelt schonen. Teurere Artikel hingegen sollten nach Wunsch der Verbraucher auch weiterhin in einer Extrahülle verschickt werden.

Mehr als zwei Drittel (38 Prozent) der 2000 Befragten befürworten einen stärkeren Fokus von Herstellern und Händlern auf weniger Verpackungen, wie die am Donnerstag veröffentlichte Umfrage weiter ergab. Insbesondere bei Toilettenpapier, Tierfutter oder Gartenwerkzeug ist demnach eine extra Versandverpackung aus Sicht der Kundinnen und Kunden nicht nötig. Hygieneartikeln wie Kondome oder teure Laptops wollen die Online-Käufer laut Umfrage allerdings weiterhin in einer zusätzlichen Verpackung erhalten.



Amazon selbst will möglichst auf zusätzliche Verpackungen verzichten, wie das Unternehmen erklärte. Um das zu erreichen, arbeitete es direkt mit Herstellern zusammen, „um Verpackungen herzustellen, die sicher und ohne zusätzliche Papiertüten, Umschläge oder Kartons von uns versendet werden können“. mb/ilo