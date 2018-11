In diesen 6 Onlineshops finden Sie Weihnachtsgeschenke für Leute, die fast alles besitzen

Jeder hat in seinem Familien- und Freundeskreis diesen einen Menschen, der eigentlich schon alles besitzt, was man sich wünschen kann. Unsere Redaktion nennt sechs Onlineshops, in denen Sie trotzdem ein Geschenk finden könnten.

Human Empire Shop

Ja, ich weiß. Weihnachtsgeschenke online zu kaufen, ist böse, damit ruiniere ich die Geschäfte in München. Aber einen Laden, der mir das Gleiche wie der Human Empire Shop bietet, ist mir bisher nicht untergekommen. Korrigieren Sie mich gerne, ich freue mich über Münchner Adressen. Der Human Empire Shop verkauft vor allem Hübsches, Liebevolles, Zeitloses aus Skandinavien, das Küchen, Wohn- und Kinderzimmer hübscher macht. Mir gefällt vor allem die Auswahl an Papieren – Postkarten, Notizbücher, Kalendern (die von Rifle Paper) und Postern (vor allem die von Fine Little Day aus Göteborg), die mit Tieren bemalten Tassen von Donna Wilson oder die Schalen (für Nüsse oder Plätzchen) in Form des schwedischen Dalapferdes.

Wenn Sie ahnungslos sind, was Sie einem Freund oder Verwandten schenken könnten, von dem Sie glauben, dass er eigentlich so ziemlich alles in seiner Wohnung stehen hat, stöbern Sie in diesem Onlineshop. Irgendwas findet man immer, weiß ich aus Erfahrung. Übrigens gibt es auch ein paar wenige Kleidungsstücke und Taschen für Männer und Frauen.

Internetseite des Onlineshops

Empfehlung von Redakteurin Miriam Sahli-Fülbeck

Contrado

Kuschelige Weihnachtszeit! Sobald die Temperaturen draußen eisig werden, möchte man sich am liebsten zu Hause in eine Decke wickeln, eine Tasse Tee in die Hand nehmen und in der Wärme der Heizung dem Schnee draußen beim Fallen zuschauen. Für ein optimales Kuschelerlebnis verwenden Profis auch gerne einen Einteiler, auf neudeutsch Onesie. Der Strampler für Erwachsene, wie er auch genannt wird, kann vor allem eines: Gemütlichkeit erzeugen und natürlich wärmen.

Wem die pinken Onesies mit albernen Ohren, die es überall billig zu kaufen gibt, allerdings zu blöd sind, der kann sich in diesem Onlineshop einen Einteiler mit eigenen Motiven bedrucken lassen. Es braucht ein wenig Geschick bei der Fotoauswahl, denn alle Teile (Ärmel, Kapuze etc.) des Onesies können mit verschiedenen Motiven bedruckt werden.

Ein kleiner Tipp für alle, die sich mit dem Onesie fälschlicherweise nach draußen verirren: Als Motiv zum Bedrucken einfach Screenshots von GoogleMaps verwenden, das hilft bei der Suche nach dem heimischen Sofa enorm.

Internetseite des Onlineshops

Empfehlung von Redakteurin Vanessa Fonth

Oryoki

Furoshiki meint im Japanischen „quadratisches Tuch“. Um diese bunten Stoffe hat sich auch in Deutschland seit Kurzem ein regelrechter Trend entwickelt. Die Tücher eignen sich ausgezeichnet für stilvolle und ungewöhnliche Verpackungen - typisch für die japanische Geschenkkultur.

In Perfektion inszeniert der Online-Shop Oryoki die Ästhetik des Schenkens. Teeschalen, Porzellan, aber auch japanische Messer lassen auch den fündig werden, der schon alles hat - und dabei nicht auf jeden Euro achten muss.

Internetseite des Onlineshops

Empfehlung von Thomas Kaspar, Chefredakteur Zentralredaktion, Merkur.de, tz.de

Zierstiche

Achtung, in diesem Onlineshop wird es monstermäßig - niedlich! Aber Sie müssen keine Angst haben, die flauschigen und quietschbunten Monster sind nämlich sehr friedfertig und außerdem noch praktisch: Kirschkernsäckchen, Wärmflaschen und Kissen machen den Winter flauschig warm und als farbenfrohe Beutel und Handytaschen schützen die kleinen Monster das eigene Hab und Gut. Für die Kleinsten wird das Monster zur Rassel oder zum Lätzchen, für etwas ältere Kinder zum treuen Begleiter auf dem Weg zum Sportunterricht.

Jedes monströse Stück sieht anders aus und hat einen eigenen Namen, wie Karla Kuschel, Wicky Wolke oder Billy Birne. Mehr Persönlichkeit und Individualität geht nicht.

Internetseite des Onlineshops

Empfehlung von Redaketurin Vanessa Fonth

EMP

EMP: Für viele Rock und Metal-Fans ist der Katalog in jedem Jahr Pflicht. Der Versandhändler verkauft neben den neusten Band-T-Shirts auch Poster, Spiele, Schmuck oder Fußabstreifer. Auch peinliche und lustige Spruch-T-Shirts und Pullover können Sie dort erwerben. Im Online-Shop finden sich auch allerlei Dinge, die das Label „Skurrilität“ tragen könnten.

Zum Beispiel: einen grauen gruseligen Dämonenvampirschädel. Den gibt es jetzt schon ab 14,99 Euro. Für die Eulen-Fans gibt es viele kleine Skulpturen. Unter anderem eine Baby-Eule, die eine rosa Mütze mit Herzchen trägt und eine Nuckelflasche in den Federn hält. Sarah J. rezensiert: „Meeeega niedlich, steht auf meinem Schreibtisch und ist optisch einfach geil. Muss man einfach mögen.“

Internetseite des Onlineshops

Empfehlung von Redaketur Michael Sapper

Get Digital

Wer wie Sheldon Cooper aus Big Bang Theory seine Wäsche falten will, findet ihn hier. Oder den Star Trek Pizza-Schneider, den Yoda-Rucksack für Star Wars Fans. Wer diese komischen Geeks und Nerds (oder den Unterschied zwischen beiden) noch nie verstanden hat, klickt einfach auf „Geschenke für Männer“ bzw. für „Frauen“. Und schon findet man formschöne Mana-Tränke, Gehirnproben-Untersetzer und vieles mehr.

Internetseite des Onlineshops

Empfehlung von Thomas Kaspar, Chefredakteur Zentralredaktion, Merkur.de, tz.de