OpenAI-Chef: Mit ChatGPT werden Hausaufgaben „nie mehr ganz so sein wie zuvor“

ChatGPT © Jakub Porzycki/IMAGO

OpenAI-Gründer Sam Altman hat ChatGPT mit der Erfindung des Taschenrechners verglichen.

San Francisco in den USA - „Hausaufgaben werden wahrscheinlich nie mehr ganz so sein wie zuvor“, sagte Altman am Montag vor Studenten bei einer Veranstaltung an der Keio-Universität in Tokio. ChatGPT sei „ein neues Bildungswerkzeug, in etwa wie ein Taschenrechner für Worte.“

Altmans Besuch in der japanischen Hauptstadt war Teil einer Welttournee, auf der der OpenAi-Chef mit Politikern und Geschäftsleuten über die Möglichkeiten und den Regulierungsbedarf der neuen Werkzeuge der Künstlichen Intelligenz (KI) diskutiert.



Der OpenAI-Chatbot ChatGPT kann auf Nutzeranfragen in Sekundenschnelle hochkomplexe Texte generieren und wird seit seiner Veröffentlichung im November heiß diskutiert. Die kostenlose Software beschleunigte den Wettlauf in der IT-Branche um generative KI-Systeme.

Die Reaktionen in der Öffentlichkeit schwanken seitdem zwischen Begeisterung und Befürchtungen - auch im Bildungsbereich, wo die Sorge geäußert wurde, Schüler könnten sich einfach auf das System verlassen, statt eigene Inhalte zu produzieren.



Altman selbst sprach sich wiederholt für die Regulierung der Software aus und gab zu Bedenken: „Wenn etwas mit dieser Technologie schief geht, kann es ziemlich schief gehen.“ Im Vergleich zu den Werkzeugen, „die wir in ein paar Jahren haben werden“ seien die heutigen Systeme aber immer noch „äußerst primitiv“.



Größere Bedenken, dass KI-Systeme Jobs überflüssig machen werden, teilte er dagegen nicht. Fast alle Vorhersagen seien falsch, sagt Altman. „Ich glaube nicht, dass es solche Auswirkungen auf die Beschäftigung haben wird, wie die Leute erwarten“, sagte Altman. Einige Jobs würden zwar verschwinden, stattdessen würden sich aber „neue Jobkategorien“ auftun - eine Einschätzung, die auch der deutsche Gewerkschaftsbund DGB teilt. loc/mid