Ostergeschäft: Einzelhandel erwartet Umsatz von 2,2 Milliarden Euro

Teilen

Ostersüßigkeiten © IMAGO

Im diesjährigen Ostergeschäft erwartet der deutsche Einzelhandel einen Umsatz von 2,2 Milliarden Euro.

Berlin in Deutschland - Wie der Einzelhandelsverband HDE am Montag auf der Grundlage einer Umfrage mitteilte, wollen über 40 Prozent der Verbraucherinnen und Verbraucher rund um das Osterfest gezielt Geld ausgeben. Darunter sind Lebensmittel ganz vorn dabei (78 Prozent), also vor allem Ostereier und Schokolade, danach folgen Blumen, Spielwaren und Deko.

Wer Ostern gezielt plant, Geld auszugeben, ist laut HDE mit im Schnitt 40 Euro pro Kopf dabei. Ostern sei ein „wichtiger Umsatzimpuls“ für die Einzelhändler, daher würden entsprechende Waren ins Sortiment aufgenommen und Werbemaßnahmen verstärkt, erklärte Hauptgeschäftsführer Stefan Genth. Gerade in der aktuell herausfordernden Lage für den Einzelhandel steige die Bedeutung solcher Feste.

Ostern ist nach Weihnachten der zweitgrößte feiertagsbezogene Anlass für den Konsum, wie der HDE mitteilte. Für die Umfrage wurden 1000 Verbraucherinnen und Verbraucher befragt. hcy/pe