Paketdienste nach eigenen Angaben gut fürs Weihnachtsgeschäft gewappnet

DHL-Wagen hinter Weihnachtsbaum (Symbolbild) © Fotostand / Freitag / IMAGO

Die Paketdienste sehen sich selbst gut auf das Weihnachtsgeschäft vorbereitet.

Bonn in Deutschland - Trotz der angespannten Fachkräftelage auf dem Arbeitsmarkt seien die Unternehmen gut auf die zu erwartenden hohen Sendungsmengen eingestellt, ergab eine Befragung der Bundesnetzagentur. „Es wäre erfreulich, wenn sich das so bewahrheitet. Wir werden die Situation auf dem Paketmarkt weiter im Blick behalten“, sagte Netzagentur-Chef Klaus Müller am Dienstag.

Auskünfte zur Vorbereitung auf das Weihnachtsgeschäft erteilten laut Behörde Deutsche Post DHL, DPD, GLS, Hermes und UPS. Amazon Transport beteiligte sich demnach nicht an der Befragung.

Die Unternehmen kündigten demnach an, ihr Personal erheblich aufzustocken. Zahlreiche Neueinstellungen seien bereits erfolgt. Gleichzeitig sei die Rekrutierung neuer Kräfte vor allem in den Ballungsgebieten schwieriger als in den Vorjahren, berichtete die Netzagentur. Die Paketdienstleister wollen demnach weitere Vorkehrungen treffen, wie etwa Zustelltouren und -fahrzeuge in größerem Umfang als bisher, einen Ausbau der Öffnungszeiten in Filialen und Paketshops sowie zusätzliche Ausgabestellen oder regionale Lagezentren. ilo/pw