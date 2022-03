Pandemie: VW lässt Werke in Changchun geschlossen

Ein Fertigungsroboter im VW-Werk in Peking © IMAGO/Xu Chang

Am Freitag wird VW nach vier Tagen Zwangspause wegen eines Corona-Lockdowns die Produktion in drei seiner chinesischen Werke nicht wieder aufnehmen.

Peking - Die Produktion in Changchun werde auch am Freitag ruhen, teilte eine VW-Sprecherin am Donnerstag mit. Dagegen sei in Shanghai die Produktion wie geplant wieder angelaufen. In Changchun waren ein VW-Werk, ein Audi-Werk sowie ein Komponentenwerk betroffen, die gemeinsam mit dem chinesischen Partner FAW betrieben werde.

Die Behörden von Changchun hatten am Freitag einen Lockdown für die Neun-Millionen-Metropole angeordnet, nachdem die Corona-Zahlen deutlich angestiegen waren. In Shanghai und Changchun, der Hauptstadt der schwer betroffenen Provinz Jilin, waren auch Massentests für die Bevölkerung angeordnet worden. China erlebt derzeit die schlimmste Corona-Welle seit Beginn der Pandemie vor gut zwei Jahren. Rund 2400 neue Infektionen wurden am Donnerstag gemeldet.

Britische Notenbank hebt Leitzins zum dritten Mal in der Pandemie an

Die britische Notenbank hat ihre Geldpolitik weiter gestrafft. Der Leitzins steigt um 0,25 Punkte auf 0,75 Prozent, wie die Bank of England am Donnerstag nach der Sitzung des geldpolitischen Ausschusses mitteilte. Experten hatten den Schritt erwartet. Es ist die dritte Zinsanhebung im Königreich in der Pandemie. Eine erste Straffung hatten die Währungshüter Ende vergangenen Jahres vorgenommen. Eine zweite folgte im Februar. Hintergrund der strafferen Ausrichtung ist die Inflation, die infolge des Ukraine-Kriegs weiter steigen dürfte. (dpa)