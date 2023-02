BNP Paribas: 5 Mrd. Euro Aktienrückkauf

Teilen

BNP Paribas möchte Aktien zurückkaufen © IMAGO/STR

Aktien im Wert von fünf Milliarden Euro möchte die Bank BNP Paribas im Jahr 2023 noch zurückkaufen.

Paris - Rund vier Milliarden Euro davon stammen aus den Einnahmen des Verkaufs des US-amerikanischen Instituts Bank of West an die Bank of Montreal mit Hauptsitz in gleichnamiger Stadt für mehr als 16 Milliarden Dollar, wie die im EuroStoxx 50 notierte Bank am Dienstag in Paris mitteilte. Knapp eine Milliarde Euro ist Teil des geplanten Programms zur Kapitalrückgabe an die Aktionäre.

Der Gewinn sank im vierten Quartal um knapp sieben Prozent auf 2,15 Milliarden Euro und damit stärker als von Experten erwartet. Besser als prognostiziert fiel dagegen das Geschäft mit Anleihen aus. Dort zog der Ertrag um 45 Prozent an. Damit lag die BNP Paribas mit Sitz in Paris über dem Schnitt der US-Banken und übertraf auch den Anstieg der Deutschen Bank, die ebenfalls stark in diesem Geschäft vertreten ist. (dpa)