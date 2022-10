Paulaner: Münchner Brauerei kauft Oettinger-Standort in Gotha

Von: Lisa Mayerhofer

Getränkekisten mit Leergut stehen auf dem Gelände der Brauerei Oettinger. © Martin Schutt/dpa

Die Oettinger-Gruppe hat einen Käufer für ihren Standort im thüringischen Gotha gefunden: Paulaner hat zugeschlagen und will dort künftig unter anderem sein „Spezi“ produzieren.

München – Für die Münchner Großbrauerei Paulaner sieht es derzeit gut aus: Erst gewann das Unternehmen vor Gericht im „Spezi“-Streit gegen die Augsburger Brauerei Riegele. Nun wird bekannt, dass Paulaner außerdem den Braustandort der Oettinger-Gruppe in Gotha in Thüringen übernehmen wird.

Paulaner gewinnt im „Spezi“-Streit und kauft neuen Standort

Dies bestätigte das Unternehmen der Lebensmittelzeitung. Demnach sei ein entsprechender Vertrag vergangenen Freitag unterschrieben worden. Die Übernahme durch die Paulaner Brauerei Gruppe soll zum 1. Januar 2023 stattfinden, sofern das Kartellamt zustimmt. In Gotha sollen dann laut Lebensmittelzeitung Paulaner-Produkte produziert werden – darunter auch das Mischgetränk Spezi.

Erst in der Woche zuvor hat das Münchner Landgericht I entschieden, dass Paulaner weiter den Namen „Spezi“ für sein Cola-Limonaden-Mischgetränk verwenden darf. Hintergrund: Die Augsburger Brauerei Riegele hat sich nach eigenen Angaben schon Mitte der 1950er Jahre das Warenzeichen „Spezi“ eintragen lassen und wollte nun mit Paulaner eine neue, kostspielige Lizenzvereinbarung abschließen. Dagegen wandten sich die Münchner mit einer Feststellungsklage und bekamen Recht. Riegele kann aber noch in Berufung gehen.

Ehemaliger Oettinger-Standort: Alle Arbeitsplätze sollen erhalten bleiben

Dann müsste Paulaner wieder zittern. Doch erst einmal kann die Münchner Brauerei den neu hinzugekauften Standort in Thüringen dazu nutzen, ihre Produkte im Norden Deutschlands besser verfügbar zu machen. Jörg Lehmann, CEO der Paulaner-Gruppe, sieht laut Lebensmittelzeitung in dem Zukauf die Chance, „den entsprechenden Absatzsteigerungen der vergangenen Jahre Rechnung zu tragen und weiteres Wachstum zu ermöglichen“. Beide Unternehmen versichern, in Gotha alle Arbeitsplätze erhalten zu wollen. (lma/dpa)