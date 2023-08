Diakonie warnt vor Folgekosten von Kinderarmut ohne Kindergrundsicherung

Paus legt mehrere Varianten von Gesetzentwurf für Kindergrundsicherung vor

Teilen

Lisa Paus © Bernd Elmenthaler/Imago

Bundesfamilienministerin Lisa Paus (Grüne) hat den Gesetzentwurf für die Kindergrundsicherung offenbar fertiggestellt.

Berlin in Deutschland - „Die Kindergrundsicherung wird kommen. Der Gesetzentwurf ist mittlerweile im Vorhabenclearing und liegt dem Bundeskanzleramt und auch dem Bundesfinanzministerium vor“, sagte Paus dem Portal „The Pioneer“. „Wie vom Kanzler gewünscht, habe ich unterschiedliche Varianten vorgelegt“, fügte die Ministerin hinzu.

Scholz hatte Paus vor der parlamentarischen Sommerpause aufgefordert, „zügig“ einen Gesetzentwurf zu präsentieren, der auch mehrere Alternativen enthalten solle. Die Vorlage solle dann möglichst bis Ende August vom Kabinett beraten werden.



„Familienministerin Paus hat auf Wunsch des Bundeskanzlers über den Sommer einen Gesetzentwurf zur Kindergrundsicherung mit verschiedenen Varianten erarbeitet, der sich derzeit in den letzten Abstimmungen befindet“, sagte Grünen-Fraktionschefin Britta Haßelmann dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). „Wir werden unser gemeinsames Ampel-Vorhaben, die Kindergrundsicherung, jetzt auf den Weg bringen“, betonte sie weiter. „Denn klar ist, dass wir gemeinsam gegen Kinderarmut in Deutschland vorgehen wollen“, sagte Haßelmann.



Um die ab 2025 geplante Kindergrundsicherung und deren Finanzierung wird seit Monaten heftig in der Ampel-Koalition gerungen. Paus hatte zunächst einen Kostenrahmen von zwölf Milliarden Euro genannt, zuletzt sprach sie von bis zu sieben Milliarden Euro.



Finanzminister Christian Lindner (FDP) hat in der Haushaltsplanung für 2025 bislang nur einen „Platzhalter“ von zwei Milliarden Euro berücksichtigt. Wegen der offenen Finanzierungsfrage stoppte Paus am Mittwoch im Kabinett eine Vorlage Lindners für Steuersenkungen für Unternehmen. Dies hatte die Konflikte in der Ampel-Koalition neu angeheizt.

Haßelmann wertete die Kindergrundsicherung als „nicht nur eine Investition in die Zukunft der Kinder, sondern auch in die Zukunft unseres Landes“. Sie wies darauf hin, dass derzeit jedes fünfte Kind in Deutschland in Armut aufwachse. „Mit der Kindergrundsicherung erhalten alle Familien endlich die Leistung, auf die die sie Anspruch haben“, hob die Grünen-Politikerin hervor.



Geplant ist, mit der Kindergrundsicherung verschiedene familienpolitische Leistungen zusammenzufassen und das Verfahren für deren Bezug zu erleichtern. Paus dringt zudem auf Leistungsverbesserungen, was Lindner bisher ablehnt. bk/pw

Diakonie warnt vor Folgekosten von Kinderarmut ohne Kindergrundsicherung

Die Diakonie hat vor den möglichen Folgekosten von Kinderarmut gewarnt, sollte die Bundesregierung nicht massiv in die Kindergrundsicherung investieren. „In der Diskussion über die Kindergrundsicherung dürfen nicht nur die kurzfristigen Sparzwänge im Bundeshaushalt eine Rolle spielen“, betonte Diakonie-Präsident Ulrich Lilie am Freitag in Berlin bei der Vorstellung eines Gutachtens des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) zu den Folgekosten der Kinderarmut.



In dem Gutachten weist das DIW darauf hin, dass sich die gesellschaftlichen Gesamtkosten laut einer aktuellen OECD-Studie durch vergangene und aktuelle Kinderarmut in Deutschland im Jahr 2019 auf etwa 3,4 Prozent des Bruttoinlandsprodukts beliefen, also mehr als 100 Milliarden Euro.



„Wir müssen auch über die mittel- und langfristigen Belastungen für Staat und Steuerzahler sprechen, die sich zwangsläufig ergeben, wenn wir nicht frühzeitig in alle Kinder investieren“, mahnte Lilie.



Das DIW nennt beispielsweise die Folgekosten im Bereich Gesundheit. Armutsbetroffene Kinder entwickeln mit einer höheren Wahrscheinlichkeit gesundheitliche Probleme. „Alleine die direkten und indirekten Kosten im Zusammenhang mit Adipositas, deren Risiko mit Kinderarmut steigt, lagen 2016 bei jährlich mehr als 60 Milliarden Euro“, hieß es.



Außerdem wies das DIW darauf hin, dass der oft schlechtere Zugang zu Bildungsangeboten für armutsbetroffene Kinder zu niedrigeren Bildungsabschlüssen und schlechteren Berufsperspektiven führt. „Dass dies wiederum das Risiko von Arbeitslosigkeit erhöht, bedeutet langfristig gesellschaftliche Kosten in Form von ausbleibenden Steuer- und Sozialabgaben und zusätzliche Transferleistungen“, hieß es. Diese Kosten würden sich alleine für Menschen eines Jahrgangs mit unzureichender Bildung auf 1,5 Milliarden Euro jährlich belaufen.



DIW-Präsident Marcel Fratzscher sprach sich ebenfalls für die Kindergrundsicherung aus. „Studien zeigen, dass Armut oft von Generation zu Generation weitergegeben wird, diese Entwicklung gilt es zu durchbrechen“, erklärte Fratzscher. „Ein Schlüssel dazu liegt in der Kindergrundsicherung.“



Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) und Bundesfamilienministerin Lisa Paus (Grüne) liefern sich seit Monaten einen Streit darüber, wie viel Geld für die Einführung der Kindergrundsicherung ab 2025 zur Verfügung stehen soll. Paus hatte die Kosten anfänglich auf zwölf Milliarden Euro pro Jahr beziffert, sprach zuletzt aber von bis zu sieben Milliarden Euro. In der von Lindner vorgelegten Finanzplanung für 2025 ist bisher nur ein „Platzhalter“ von zwei Milliarden Euro enthalten.



Diakonie-Präsident Lilie sagte dagegen, notwendig wären mindestens 20 Milliarden. „Das ist ein Bruchteil der Summe, die Staat und Steuerzahler heute schon schultern müssen, wenn Kinderarmut nicht energischer bekämpft, sondern stattdessen lieber die enormen Folgekosten in Kauf genommen werden“, warnte Lilie. Auch DIW-Präsident Fratzscher sagte, es wäre ein „Fehler, die Ausgaben für die Kindergrundsicherung auf zwei Milliarden Euro zu drücken“. sae/bk