PCK-Raffinerie in Schwedt: Bürgermeisterin erleichtert über Kompromiss bei Öl-Embargo

Raffinerie PCK in Schwedt © IMAGO/Frank Ossenbrink

Annekathrin Hoppe (SPD), Bürgermeisterin von Schwedt, hat sich erleichtert über den Kompromiss beim Öl-Embargo gezeigt.

Schwedt in Deutschand - "Solange das Öl zu uns kommt, solange wir das russische Öl verarbeiten dürfen hier in Schwedt, ändert sich nichts, und noch läuft alles", sagte Hoppe am Dienstag im Gespräch mit dem "Bayerischen Rundfunk". Die PCK-Raffinerie in Schwedt produziert einen Großteil der Erdölprodukte für Ostdeutschland.

"Die Möglichkeiten, die jetzt seit der letzten Nacht für Deutschland bestehen, die könnte man, wenn man sie nutzt, auch in Schwedt dafür nutzen, dass wir einen längeren Übergangszeitraum für den Ausstieg aus der Rohölverarbeitung haben", sagte Hoppe weiter.

In Schwedt endet die Druschba-Pipeline für russisches Öl, von dort werden große Teile vor allem Ostdeutschlands mit Ölprodukten versorgt. Die Raffinerie gehört dem russischen Konzern Rosneft und ist der wichtigste Lieferant für Mineralölerzeugnisse im Raum Berlin-Brandenburg. Laut der Gewerkschaft IGBCE arbeiten rund 1200 Menschen in der PCK-Raffinerie, hinzu kommen mehrere hundert Arbeitsplätze bei Zulieferern.

Zukunft hat die Verarbeitung von russischem Rohöl laut der Bürgermeisterin Hoppe jedoch auch in Schwedt nicht. Trotz des EU-Beschlusses, der den Import von russischem Öl per Schiff, nicht aber per Pipeline verbietet, könne Deutschland schon bald den Entschluss fassen, vollständig auf russische Ölimporte zu verzichten.



"Dann bedeutet das für Schwedt natürlich, dass das russische Öl hier nicht mehr ankommt und dass wir Alternativen brauchen", sagte Hoppe. Konkret denke sie beispielsweise an die Herstellung von Wasserstoff. fho/ilo

Gazprom bestätigt Stopp der Lieferungen in die Niederlande



Der russische Energiekonzern Gazprom hat den Stopp seiner Lieferungen in die Niederlande bestätigt. Das Unternehmen teilte am Dienstag mit, die Lieferungen an den niederländischen Energieversorger Gasterra seien komplett eingestellt. Grund sei die Weigerung von Gasterra, in Rubel zu zahlen. Gasterra hatte bereits am Montag mitgeteilt, dass Gazprom nicht mehr liefert.



Russlands Staatschef Wladimir Putin hat festgelegt, dass "unfreundliche" Bezieherländer russischen Gases ihre Rechnungen in Rubel zahlen müssen, da die russische Zentralbank vom Westen sanktioniert ist und Zahlungen in Euro nicht umtauschen kann. Als "unfreundlich" gelten in Moskau unter anderem alle EU-Staaten.



Gasterra erklärte am Montag, das Unternehmen werde die russischen Zahlungsanforderungen nicht erfüllen, da es das Risiko gebe, die EU-Sanktionen zu brechen. Zudem seien mit dem erforderlichen Zahlungsweg "zu viele finanzielle und operative Risiken verbunden". Viele Unternehmen, die weiterhin russisches Gas kaufen, zahlen dafür in Euro bei der Gazprombank, die nicht mit Sanktionen belegt ist; diese tauscht das Geld dann in Rubel um.



Die Niederlande bezogen bislang nach Regierungsangaben 15 Prozent ihrer Gaslieferungen aus Russland; es waren demnach rund sechs Milliarden Kubikmeter pro Jahr. Gasterra gab am Montag an, ab Juni bis Oktober würden wegen des Lieferstopps zwei Milliarden Kubikmeter Gas fehlen - das Unternehmen habe dies aber vorausschauend woanders eingekauft.



Gasterra gehört gemeinsam den Energieriesen Shell und Esso, dem niederländischen Gasunternehmen EBN und dem niederländischen Staat, der einen Anteil von zehn Prozent hält. bur/ilo/hcy