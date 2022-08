Pelosi hat Besuch in Taiwan beendet

Nancy Pelosi mit der taiwanischen Präsidentin Tsai Ing-wen © IMAGO/TAIWAN PRESIDENTIAL OFFICE

Nancy Pelosi hat ihren Besuch in Taiwan beendet, der für heftige Reaktionen Chinas sorgte.

Taipeh in Taiwan - Auf Live-Aufnahmen war am Mittwoch zu sehen, wie das Flugzeug mit der Vorsitzenden des US-Repräsentantenhauses vom Songshan Flughafen in Taipeh abhob. Die 82-jährige Pelosi hatte zuvor in Gesprächen mit der taiwanischen Präsidentin Tsai Ing-wen und dem Vize-Parlamentspräsidenten Tsai Chi-chang die Solidarität der USA mit Taiwan zugesichert.

Sie und ihre Delegation seien nach Taiwan gereist, "um unmissverständlich klar zu machen, dass wir unsere Verpflichtung gegenüber Taiwan nicht aufgeben werden", hatte Pelosi bei dem Treffen mit Präsidentin Tsai gesagt.

Die Regierung in Peking, die Taiwan als abtrünnige Provinz ansieht, reagierte erbost auf den US-Besuch. Als Reaktion kündigte sie Militärmanöver in Gewässern rings um Taiwan an. Der Sprecher des chinesischen Außenministers bezeichnete die Manöver am Mittwoch als "notwendige und legitime Maßnahme zum entschiedenen Schutz der nationalen Souveränität". ans/cp