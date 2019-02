Penny: Designer-Filiale in München besticht mit neuem Konzept, doch es gibt einen Haken 

Edel-Look statt Ramsch-Image: Eine moderne und schicke Penny-Filiale in München soll dem Kunden ein ganz besonderes Einkaufsgefühl geben. Doch es gibt auch einen Haken.

München - Lange lautete das Grundkonzept vieler Discounter-Ketten wie Aldi, Lidl und Penny, den Kunden eine große Auswahl mit billigen Preisen in einfach eingerichteten Filialen anzubieten. Andere Supermarkt-Ketten wie Rewe oder Edeka legen dagegen ihr Augenmerk auch auf das Einkaufserlebnis und verlangen dafür höhere Preise. Nun findet jedoch auch bei den Billig-Discountern ein Umdenken statt und der Trend, dem Kunden ein einzigartiges Einkaufserlebnis zu bieten, gewinnt mehr und mehr an Bedeutung. Statt Ramsch-Image zieht heutzutage also eher der Edel-Look.

Lesen Sie auch: Rückruf bei Penny: Diese Streichwurst könnte ein gefährliches Bakterium enthalten

Penny: Designer-Filiale in München soll Kunden einzigartiges Einkaufsgefühl geben

Auch Penny ist auf diesen Zug aufgesprungen und hat vor über einem Jahr in München eine Designer-Filiale eröffnet. Wie das Multimediaportal chip.de berichtet, hat der Discounter bereits vor sechs Jahren damit begonnen, sein Filialnetz umzubauen und zu modernisieren. Die Filiale am Münchner Königsplatz sticht jedoch mit ihrer schicken Inneneinrichtung besonders hervor: Gedeckte und schlichte Farben, LED-Lichter, digitale Werbeanzeigen, und moderne Kassen sollen dem Kunden zu einem einzigartigen Einkaufserlebnis verhelfen. Ganz nach dem Motto: Das Auge kauft mit ein.

Das könnte Sie auch interessieren: Metall und Kunststoff in der Wurst - Rückruf bei Penny und Rewe

Penny: Kunden müssen in Münchner Designer-Filiale tiefer in die Tasche greifen

Klassische Einkaufswagen gibt es nicht mehr: im Penny am Münchner Königsplatz ziehen die Kunden Einkaufs-Trolleys durch die schmalen und verwinkelten Gänge oder legen ihre Einkäufe in Körbe. Das Konzept der Filiale basiert darauf, dass der Verbraucher schnell seine Produkte findet und nicht viel Zeit in Warteschlangen verbringen muss. Größere oder schwere Produkte befinden sich in Nähe der Kassen - Aktionsware gibt es nicht. Penny bietet seinen Kunden in der Münchner Design-Filiale ein Grundsortiment an Lebensmitteln und Drogeriewaren an. Neben Kaffeeautomaten am Ausgang gibt es am Eingang eine Salatbar und sogar einen Tresen, an dem warme Suppen angeboten werden.

Einen Haken gibt es jedoch: Laut chip.de hat Penny in der schicken Filiale auch leicht die Preise angehoben. So kostet beispielsweise die Dose Thunfisch zeitweise statt normalerweise 2,39 Euro am Königsplatz 2,49 Euro. Für ein einzigartiges Einkaufsgefühl muss der Kunde also auch tiefer in den Geldbeutel greifen.

Lesen Sie auch: „Russen-Aldi“ in Deutschland: Wie gut sind die Preise im Vergleich zu Aldi und Lidl?

kus