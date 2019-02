Kunde kauft Produkt bei Penny und macht unappetitlichen Fund

Ich weiss wahrlich nicht was ich davon halten soll. Wäre Salat ein künstliches Produkt wie beispielsweise Gummibärchen könnte ich das ja noch verstehen, dass einen da ein Insekt stört, denn diese sind pure Chemie, in einer Fabrik künstlich produziert, da darf sowas nicht passieren. Aber hey Leute, es geht um Salat! Der wird nicht künstlich hergestellt in einer Fabrik, sondern wächst im Boden, in der Erde, also in der Natur. In der Natur gibt es nicht nur Salat sondern unter anderem Lebewesen, beispielsweise Insekten... Natürlich hätte ich lieber auch kein Insekt im Salat aber das gehört halt zur Natur. Ich stelle mir gerade vor, was ein Neandertaler (wenn man den jetzt zurück ins Leben beamen könnte), dazu sagen würde. Vermutlich, könnte er unser Problem gar nicht verstehen und würde sagen, dass er auch schon Beeren vom Strauch ass und dass es da ab und an auch Insekten am Strauch hatte und wo jetzt das Problem liege......

Wie habt ihr euch unsere Zukunft vorgestellt? Wollen wir in Zukunft jedes Insekt oder sonstiges Tier in unserer Natur, in unseren Wäldern tot haben, nur damit wir kein Insekt in unserem Salat haben? Wenn unsere Tiere, inklusive Insekten sterben, dann ist unser Lebensraum gestört und wir bald auch nicht mehr da....