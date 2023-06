Akute Personalnot in der Gastro-Branche: Dehoga Bayern fordert Viertagewoche

Von: Amy Walker

Der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband schlägt wegen der Personalnot Alarm. Um Mitarbeiter anzuwerben, brauche es im Gesetz mehr Spielraum. Die Viertagewoche soll dabei möglich werden.

München – Seit der Corona-Pandemie hat sich die Gastronomie nicht wirklich erholt. Die Corona-bedingten Entlassungen hängen der Branche nach, dazu gehen immer mehr Beschäftigte in Rente und es kommen nicht genügend jüngere Mitarbeitende nach. Daher fordert der Deutsche Hotel und Gaststättenverband (Dehoga) in Bayern jetzt eine Gesetzesänderung, die der Personalsituation Abhilfe schaffen soll.

Dehoga: Wochenarbeitszeit gefordert

„Wir brauchen eine Flexibilisierung des Arbeitszeitgesetzes“, sagt Thomas Geppert, Geschäftsführer der Dehoga Bayern, im Gespräch mit Merkur.de. Jüngere Mitarbeiter wünschen sich mehr Planbarkeit, vor allem mehr Planbarkeit der Freizeit, aber seien auch bereit, tageweise längere Schichten zu arbeiten. „Wenn am Wochenende dann mal schönes Wetter ist, dann könnten sie auch mal zwölf Stunden am Stück arbeiten – dafür an anderen Tagen weniger“, schildert Geppert.

Aktuell bestimmt das Arbeitszeitgesetz, dass Arbeitnehmer pro Tag nicht länger als 10 Stunden arbeiten dürfen. Eigentlich sind es am Tag nur acht Stunden – doch gibt es Ausnahmeregelungen, die bis zu zehn Stunden möglich machen. Durch die Personalnot sei es aber sehr schwer, mit dieser Regel die notwendigen Schichten abzudecken, sagt Geppert. Daher fordern er und sein Verband die Einführung der Wochenarbeitszeit, was auch auf EU-Ebene unterstützt wird.

Wochenarbeitszeit ermöglicht Vier-Tage-Woche

Durch die Wochenarbeitszeit würde der Arbeitnehmer selbst bestimmen, wie viel er an welchen Tagen arbeitet. Dann würde nur noch die Regel gelten: 40 Stunden in der Woche, maximal. Wie die aufgeteilt würden, sei dann Sache des Mitarbeiters und des jeweiligen Betriebs. Dadurch könnte ein Mitarbeiter entscheiden, an vier Tagen mehr Stunden zu arbeiten – um im Gegenzug drei freie Tage zu haben.

Aus Sicht von Thomas Geppert wäre das ein gerechter Weg, für Branchen wie die Gastronomie, die von den neuen Home-Office-Möglichkeiten keinen Gebrauch machen können, als Arbeitgeber attraktiv zu bleiben. „Wir haben gerade einen Arbeitnehmermarkt, da bestimmt der die Spielregeln“. Und was moderne Arbeitnehmer wollen, ist: mehr Flexibilität.

Fachkräfte aus dem Ausland notwendig

Neben der Möglichkeit von flexiblen Arbeitszeiten unterstützt Dehoga Bayern auch die gezielte Einwanderung von Mitarbeitenden. „Wir brauchen in der Gastro sechsmal mehr Personal als der Einzelhandel, um den gleichen Umsatz zu erwirtschaften“, sagt Geppert. Die innerdeutschen Potenziale kommen durch den demografischen Wandel an ihre Grenzen – da müssten Talente aus dem Ausland angeworben werden. Dazu hat der Bundestag in der vergangenen Woche das Fachkräfteeinwanderungsgesetz verabschiedet, das die Einstellung von ausländischen Fachkräften erleichtern soll.