„Millionen Pflegebedürftige im Stich gelassen“: Heftige Attacke gegen Ampel-Politik

Von: Lisa Mayerhofer

Teilen

Karl Lauterbach (SPD), Bundesgesundheitsminister, bekommt von Verena Bentele, Präsidentin vom VdK, die Ergebnisse der bisher umfangreichsten Studie zur häuslichen Pflege übergeben. © Christophe Gateau/dpa

Der Sozialverband VdK wirft der Politik vor, Millionen Pflegebedürftige im Stich zu lassen. VdK-Präsidentin Bentele fordert von Gesundheitsminister Lauterbach mehr Einsatz.

Berlin – Pflegebedürftige und ihre Angehörigen brauchen deutlich mehr Unterstützung von der Regierung, fordert der Sozialverband VdK. „Die Politik lässt vier Millionen Pflegebedürftige, die von ihren Familien zu Hause gepflegt werden, im Stich“, erklärte Verbandspräsidentin Verena Bentele zur Veröffentlichung einer Studie des VdK zur häuslichen Pflege. „Die Datenlage ist eindeutig: Wir wissen, wo es hakt und wer Unterstützung braucht – und dann folgt vonseiten der Politik nichts.“

Gegenüber der Bild-Zeitung sagte die VdK-Präsidentin: „Wenn Karl Lauterbach es wirklich ernst mit den pflegenden Angehörigen meint, muss er unseren Vorschlag für ein Entlastungsbudget am Verhandlungstisch der Regierung durchsetzen.“ Darin sei vorgesehen, verschiedene Unterstützungsleistungen zusammenzuführen, die Pflegebedürftige dann einfacher abrufen könnten.

VdK-Studie: Belastungen in der häuslichen Pflege enorm

An der Studie nahmen nach VdK-Angaben rund 54.000 Menschen teil. Die Ergebnisse verdeutlichen „den dringenden Handlungsbedarf der Politik“, erklärte der VdK. Pflegende Angehörige leisteten unentgeltlich den Großteil der Pflege zu Hause. Sie würden aber in vielen Lebenslagen alleine gelassen. Die Belastungen in der häuslichen Pflege seien enorm.

Der Studie zufolge betreuen 37 Prozent der Pflegenden ihre Angehörigen schon länger als fünf Jahre, 23 Prozent pflegen demnach mindestens 40 Stunden in der Woche. Die Mehrheit der Pflegenden (59 Prozent) vernachlässige die eigene Gesundheit, hieß es weiter.

Trotzdem hätten 93 Prozent bisher keinen Zugang zur Tagespflege gefunden, 62 Prozent nutzten keinen Pflegedienst. Es fehlten passende Angebote oder die Zuzahlungen seien zu hoch, bemängelte der VdK. Aufgrund „enormer Bürokratie“ und fehlender Beratungsangebote würden viele Angebote nicht abgerufen. Die Pflegeversicherung spare dadurch zwölf Milliarden Euro im Jahr.

Als besonders vulnerable Gruppe hob Bentele pflegende Eltern hervor. Diese würden von der Politik vergessen. Dabei sei der Umfang ihrer Pflegeleistung immens: Mehr als die Hälfte der betroffenen Eltern (54 Prozent) pflege ihre Kinder mehr als 39 Stunden pro Woche. 64 Prozent der Eltern unterstützten ihr Kind regelmäßig auch in der Nacht.

Pflege: Lauterbach will sich für weitere Verbesserungen einsetzen

Es müsse nun eine echte Pflegereform umgesetzt werden, forderte Bentele. „Die Nächstenpflegenden brauchen jetzt Unterstützung. Die im Koalitionsvertrag versprochene Stärkung der häuslichen Pflege muss jetzt endlich ins Gesetz.“

Die Ampel-Koalition hatte Anfang April einen Gesetzentwurf zur Pflegereform verabschiedet. Er sieht unter anderem mehr Mittel für die häusliche Pflege vor. Die gesetzlichen Kassen und mehrere Sozialverbände monierten aber, die Reform gehe nicht weit genug.

Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) signalisierte nun, sich in den laufenden Verhandlungen in der Koalition für weitere Verbesserungen einzusetzen. So gehe es darum, ob doch noch ein „Entlastungsbudget“ hinzubekommen sei. Er zeigte sich auch für den VdK-Vorschlag offen, Unterstützungsleistungen zusammenführen, die Pflegebedürftige dann flexibel abrufen können. Er hoffe, dass man zu einem guten Ergebnis komme. Zugleich müsse man innerhalb des Rahmens des Haushalts arbeiten, der ein Einhalten der Schuldenbremse vorsehe. (lma/AFP/dpa)