Pharma-Riese Merck bereit für weitere Übernahmen

Der Pharmakonzern Merck plant weitere Konzernübernahmen © IMAGO/Timon Schneider

Nach jahrelanger Zurückhaltung sieht sich der Darmstädter Pharma- und Chemiekonzern Merck wieder in der Lage, größere Übernahmen zu stemmen.

Darmstadt/Wiesbaden - Ab 2023 ziehe die Firma größere Zukäufe in Betracht, hieß es dazu vom Dax-Konzern am Donnerstag anlässlich seines Kapitalmarkttages. Trotz des schwierigen konjunkturellen Umfelds bestätigte der Vorstand um Konzernchefin Belén Garijo auch seine Mittelfristziele: Bis 2025 will Merck den Erlös auf 25 Milliarden Euro steigern. Im vergangenen Jahr hatten die Südhessen rund 19,7 Milliarden Euro Umsatz erwirtschaftet.

«Das aktuell volatile Umfeld ist weiterhin ein Stresstest für unser Geschäftsmodell und unsere Strategie», räumte Garijo ein. Mercks Unternehmensbereiche seien jedoch äußerst widerstandsfähig. Die Firma sei in allen drei Sparten breit aufgestellt und wenig abhängig von einzelnen Regionen. Auch verfüge der Konzern über eine starke Bilanz, ausreichend Barmittel und sei nur moderat durch Fixkosten belastet.

Mit Zukäufen könnte Merck seine Ziele noch schneller erreichen oder übertreffen. Seit der Übernahme des US-Konzerns Versum Materials für 5,8 Milliarden Euro 2019, mit dem Merck in das boomende Geschäft mit Halbleitermaterialien eingestiegen ist, haben sich die Darmstädter mit größeren Übernahmen zurückgehalten - auch um ihre Verschuldung zu senken. Stattdessen konzentrierte sich Merck auf kleinere und mittelgroße Zukäufe.

