Pharmakonzern Sanofi kündigt an, Studien und Werbung in Russland einzustellen

Das Logo des französischen Arzneimittelherstellers Sanofi © Eric Piermont / dpa

Das französische Pharmaunternehmen Sanofi hat am Mittwoch angekündigt, "alle weiteren Ausgaben zu stoppen, die nicht direkt" mit der Lieferung "lebenswichtiger Medikamente und Impfstoffe nach Russland und Belarus" in Verbindung stehen.

Paris - In der Erklärung zeigte sich der Konzern "schockiert und traurig über die Brutalität der russischen Aggression gegen die Ukraine und das Leid, dem das ukrainische Volk ausgesetzt ist".

Konkret will das Unternehmen "Werbe- und Verkaufsförderungsaktivitäten" in den beiden Ländern stoppen und die "Rekrutierung von Patienten für laufende klinische Studien" einstellen. Bereits aufgenommenen Patienten sollen aber "weiter behandelt werden". Der Konzern wolle seine Geschäfte in Russland nicht komplett stoppen, da dies bedeuten würde, "dass wir denjenigen, die sie benötigen, wichtige Medikamente und Impfstoffe vorenthalten." Sanofi kündigte zudem an, die Spenden von Medikamenten an die Ukraine zu "beschleunigen".

fml