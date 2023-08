Ruinöser Preiskampf: Pleitewelle bei Chinas E-Auto-Herstellern kommt „in zwei bis fünf Jahren“

Marktdominanz

In China tobt ein Preiskampf um die Marktdominanz bei E-Autos. Viele Hersteller fahren ein Verlustgeschäft. Das werden sie nicht lange durchhalten können, prognostizieren Experten.

Peking – Wer wird in China den E-Auto-Markt beherrschen? Darum geht es gerade im Reich der Mitte, wo sich Autohersteller gerade einen erbitterten Preiskampf bieten. Derzeit werden E-Autos in China schon für umgerechnet weniger als 10.000 Euro verkauft; Tesla verkauft dort sein Model Y für rund 35.000 Euro, VW verhökert seinen ID.3 für unter 20.000 Euro.

Experten zufolge wird dieser Kampf um die Dominanz schon bald seine ersten Opfer fordern. Die meisten Hersteller fahren in China nämlich ein Verlustgeschäft.

Experte: „Das ist kein Preiskampf, das ist ein Preiskrieg“

So sagt Jochen Siebert, Berater für die chinesische Automobilindustrie, gegenüber der FAZ: „Das ist kein Preiskampf, das ist ein Preiskrieg. Der ist absolut tödlich und dauert so lange, bis genügend Wettbewerber ausgeschieden sind“. Die wenigsten E-Autos seien profitabel, dafür verkaufen zu viele von ihnen unter den Produktionskosten.

Die Lage auf dem chinesischen Markt sei vergleichbar mit der in Deutschland in den 1950er Jahren, so Siebert weiter. „Damals hatte jede mittlere Stadt in Deutschland ihren eigenen Hersteller. Bis Anfang der Sechzigerjahre blieben davon vielleicht zehn übrig.“ Entsprechend würde sich der Markt in China schnell verändern, in den nächsten „zwei bis fünf Jahren“ so seine Erwartungen. Die Pleitewelle rollt dann über den chinesischen Markt – überleben werden nur die Stärksten. Dem winkt dann die Marktdominanz.

Chinesische E-Autos dominieren den heimischen Markt

Bis die Gewinner auf dem chinesischen Markt ausgemacht sind, bleibt es also spannend. 60 Prozent der E-Auto-Verkäufe weltweit gehen aktuell auf China zurück. Immer weniger westliche Autohersteller können mit den chinesischen Produzenten mithalten, das zeigt auch ein Blick auf die Absatzzahlen im ersten Quartal 2023:

Marke Absatzzahlen für E-Autos Marktanteil BYD 224.729 25,22 % Tesla 137.429 15,42 % Aion 80.308 9,01 % Wuling 76.418 8,58 % Changan 52.849 5,93 % Geely 47.234 5,30 % Nio 31.041 3,48 % Neta 22.449 2,52 % BMW 18.733 2,10 % Xpeng 18.230 2,05 %

In den Top 10 der meistverkauften E-Autos in China findet sich mit BMW lediglich ein einziger deutscher Hersteller. Als einziger westlicher Anbieter kann bisher nur Tesla mit den chinesischen Marken mithalten. Etwas anders sieht es allerdings aus, wenn man alle Antriebsarten in die Betrachtung einbezieht: Da kann Volkswagen mit 442.203 abgesetzten Autos den zweiten Platz hinter BYD belegen.

