„Polarlicht“ ist die schönste Briefmarke Deutschlands 2022

Teilen

Briefmarke „Polarlicht“ © Schöning/ IMAGO

Bei einer Umfrage der Deutschen Post ist die Briefmarke „Polarlicht“ zur schönsten des vergangenen Jahres gewählt worden.

Bonn in Deutschland - Auf Platz zwei landete die Briefmarke „David Bowie“, auf Platz drei „Benjamin Blümchen“, wie die Post am Montag in Bonn mitteilte. Erstmals habe damit keine Comicfigur bei der jährlichen Umfrage gewonnen. 2021 hatte die „Sendung mit der Maus“-Marke gewonnen, 2020 „Biene Maja“.

An der Umfrage zur schönsten Marke 2022 beteiligten sich laut Deutscher Post 16.000 Menschen, am stärksten vertreten war altersmäßig die Gruppe der 50- bis 59-Jährigen. 67 Prozent der Teilnehmenden gaben an, die Markenmotive seien wichtig für den Kauf von Briefmarken. Zwölf Prozent der Befragten sammeln regelmäßig Briefmarken. Jedes Jahr erscheinen 52 neue Briefmarken. ilo/cfm