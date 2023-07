Polizei rechnet mit Zunahme des Diebstahls von Wärmepumpen

Wärmepumpe © Martin Moxter/IMAGO

Einem Bericht zufolge hält die Polizei eine Zunahme des Diebstahls von Wärmepumpen für möglich.

Stuttgart in Deutschland - Die teuren und schweren Geräte könnten zunehmend zum Ziel von Kriminellen werden, schreibt der „Spiegel“ in seiner neuen Ausgabe unter Berufung auf das Landeskriminalamt Baden-Württemberg. Die Behörde rechnet damit, „dass in diesem Deliktsbereich zukünftig ein Anstieg zu verzeichnen sein wird“. Für die Pumpen gebe es einen Absatzmarkt „in weiten Teilen der Welt“.

Bereits jetzt verzeichnen dem Bericht zufolge zahlreiche Landespolizeibehörden Einzelfälle von Diebstählen. Außer in Baden-Württemberg seien etwa den Landeskriminalämtern in Bayern, Rheinland-Pfalz, Schleswig-Holstein, Sachsen und Sachsen-Anhalt Fälle bekannt. In Brandenburg gab es den dortigen Sicherheitsbehörden zufolge 2022 zehn Fälle, wie das Magazin weiter berichtete. In Niedersachsen verzeichnete das Landeskriminalamt demnach ebenfalls eine niedrige zweistellige Zahl - und einen leichten Anstieg gegenüber dem Vorjahr.



Die Experten gehen von einer Dunkelziffer aus, wie der „Spiegel“ weiter berichtete. In der Polizeilichen Kriminalstatistik werden zwar Straftaten erfasst, aber nur in einigen Fällen auch das gestohlene oder beschädigte Gut. Die genannten Zahlen basieren demnach auf Sonderauswertungen der Polizeibehörden in der Anzeigestatistik.



Viele der registrierten Diebstähle ereignen sich dem baden-württembergischen Landeskriminalamt zufolge „auf Baustellen beziehungsweise in Rohbauten“, wie das Magazin weiter berichtete. Teils hätten Pumpen unbeaufsichtigt im Freien gelegen, so dass es „ungeachtet des Gewichts“ zu Diebstählen gekommen sei, „womöglich mithilfe größerer Transportfahrzeuge“. cha/mhe

SPD-Unterhändler nennt Änderungen am Heizungsgesetz „guten Kompromiss“

Der SPD-Chefunterhändler für das Heizungsgesetz, Matthias Miersch, hat die Überarbeitungen des Vorhabens als „guten Kompromiss“ bezeichnet. Damit bringe die Ampelkoalition „Klimaschutz und sozialen Ausgleich zusammen“, sagte der stellvertretende SPD-Fraktionschef der Düsseldorfer „Rheinischen Post“ (Samstagsausgabe). Die Beratungen hätten sich „also gelohnt“.

Miersch zeigte Verständnis dafür, dass die Menschen durch das lange Ringen um das Heizungsgesetz „verunsichert“ seien. Doch sei er „heilfroh“, dass nun der Kompromiss erzielt worden sei: „Es ist keine Alternative, nichts zu tun.“



Der SPD-Politiker hob hervor, dass neue Gas- und Ölheizungen keine Förderung bekommen sollen. Die Fördersystematik werde so angepasst, dass nur Heizungen, die tatsächlich mit 65 Prozent erneuerbaren Energien betrieben werden, gefördert würden. Bei Heizungen, die künftig mit Wasserstoff betrieben werden können, sollten grundsätzlich nur die Kosten für die Umrüstung auf den Wasserstoff-Betrieb förderfähig sein, erläuterte Miersch.



Die Koalition hatte sich am Freitag auf die konkreten Formulierungen für das Heizungsgesetz verständigt. Eine detaillierte Übersicht der Änderungen an dem ursprünglichen Gesetzentwurf lag der Nachrichtenagentur AFP vor. Damit wurde eine zentrale Hürde für die geplante Verabschiedung des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) in der kommenden Woche durch den Bundestag genommen. dja