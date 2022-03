Polnische Bahn befördert ukrainische Flüchtlinge kostenlos nach Deutschland

Polnische Staatsbahn PKP (Symbolbild) © Patrick Pleul / dpa

Die Polnische Staatsbahn (PKP) befördert ukrainische Flüchtlinge derzeit kostenlos nach Deutschland.

Warschau - Wie die PKP am Donnerstag mitteilte, können ukrainische Bürger seit Mittwoch auf neun Zugstrecken von Warschau, Przemysl über Krakau und Gdynia nach Berlin und Frankfurt an der Oder in der zweiten Klasse reisen.

Flüchtlinge, die derzeit in Bahnhöfen untergebracht sind, sollten ihre Reise in andere europäische Länder fortsetzen können, sagte der stellvertretende polnische Außenminister Pawel Szefernaker. "Wir arbeiten mit unseren EU-Partnern zusammen, um diesen Transport zu erleichtern", sagte er.

Zuvor hatte bereits die Deutsche Bahn (DB) Zugfahrten von Polen nach Berlin für ukrainische Flüchtlinge kostenlos gemacht. Das Angebot gilt für alle Fernverkehrszüge aus dem Nachbarland.



Wegen der wachsenden Zahl von in Deutschland eintreffenden ukrainische Flüchtlingen setzte die DB auch zusätzliche Züge ein. Seit vergangener Woche verkehren Shuttle-Züge zwischen Frankfurt an der Oder und Berlin.



Nach Angaben der polnischen Grenzpolizei sind seit Beginn des russischen Einmarsches in der Ukraine vor zwei Wochen rund 1,43 Millionen Menschen aus der Ukraine nach Polen geflohen. Vor Kriegsbeginn lebten Schätzungen zufolge etwa eine Million Ukrainer in Polen.



cls/ju