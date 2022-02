Porsche vor Börsengang? Das würde sich für VW, Fans und Kunden ändern

Von: Marcus Efler

Juwel im VW-Konzern: Die Marke Porsche. (Symbolbild) © Porsche

Gehört Porsche bald nicht mehr zum VW-Konzern? Mit dem offenbar geplanten Börsengang würden sich in der deutschen Autobranche die Kräfteverhältnisse verschieben.

Stuttgart – Die Pläne und Gerüchte gab es schon länger, nun scheint es offenbar konkret zu werden: Porsche soll wieder an die Börse gebracht werden. „Die Volkswagen AG und die Porsche Automobil Holding SE befinden sich in fortgeschrittenen Gesprächen über einen möglichen Börsengang der Porsche AG“, heißt es in einer offiziellen Mitteilung des Volkswagen-Konzerns. Konkret würde das bedeuten: Nach der Auslagerung von Bugatti wäre Porsche die nächste Marke, die den VW-Konzern verlässt – nachdem der sich den Sportwagenbauer in einem legendären Übernahme-Duell erst 2009 einverleibt hatte.

Denn zum einen gibt es natürlich langfristige Verträge mit anderen VW-Marken über gemeinsam genutzte Technologien und konzernweite Entwicklungen, gerade bei der Elektromobilität. Allerdings dürften sich die Kräfteverhältnisse bei VW, Porsche und innerhalb der deutschen Autobranche spürbar verschieben, wie 24auto.de* schreibt. Dafür würden schon die neuen Herren von Porsche sorgen: die Familien Porsche und Piëch. Denn die beiden Familien würden wohl eine Sperr-Minorität bei Porsche erhalten: Unabhängig davon, wie viele Aktien sie schließlich besitzen, könnte keine Entscheidung gegen ihren Willen getroffen werden. Das kann erhebliche Auswirkungen etwa auf das Modellprogramm haben. So ist es denkbar, dass Porsche nicht mehr eins zu eins den von VW eingeschlagenen Kurs zur schnellen Elektrifizierung übernimmt *24auto.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA