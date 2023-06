Furiose Porsche-Studie: Sehen wir die neue Elektro-Speerspitze?

Von: Patrick Freiwah

Studie Mission X: Sehen wir hier Porsches künftige Elektro-Speerspitze? © Christoph Schmidt/dpa

Porsche hat einen ambitionierten Plan bezüglich E-Mobilität. Ein Elektro-Supersportwagen wäre den Zielen behilflich - und die Studie Mission X als Serienmodell die ultimative Krönung.

Stuttgart/München - Es wirkt, als hinke Porsche den selbst auferlegten Elektro-Zielen hinterher: Bis 2030 will die Sportwagentochter von Volkswagen mehr als 80 Prozent seiner Neufahrzeuge vollelektrisch ausliefern. Der Trend ist allerdings rückläufig: Vergangenes Jahr reduzierte sich der Anteil der Stromer unter den verkauften Modellen sogar von 13,7 auf 11 Prozent, wie die Deutsche Presseagentur schildert.

Bislang gibt es mit dem Porsche Taycan ein elektrifiziertes Modell in der Angebotspalette. Doch das ändert sich: Der elektrische Macan EV wird wohl nach 2024 (statt wie geplant 2023) an den Start gehen, darüber hinaus ist laut Fachmedien für 2027 ein neues SUV oberhalb des Cayenne geplant.

Porsche: Atemberaubende Studie soll Realität werden - 911 vorerst nicht als Stromer

Seinen Klassiker 911 will Porsche dem Vernehmen nach erstmal nicht als batterieelektrisches Fahrzeug entwickeln, stattdessen deuten die Zeichen darauf hin, dass eine neue Elektro-Speerspitze erscheint: Der Traditionshersteller (gegründet 1931) hat anlässlich des 75-jährigen Bestehens der hauseigenen Sportwagen eine atemberaubende Studie vorgestellt, die als Serienmodell zweifellos große Resonanz erhalten dürfte.

Atemberaubende Elektro-Studie in Stuttgart: Porsche präsentiert das Concept Car Mission X. © Christoph Schmidt/dpa

Was die VW-Tochter offiziell noch als „Vision” bezeichnet, würde der Marke aus Baden-Württemberg sicher gut zu Gesicht stehen: Technische Angaben des überwiegend aus Carbon gefertigten Athleten mit Leichtbau-Glaskuppel und Flügeltüren macht Porsche zwar bislang kaum. Doch existiert die ein oder andere Zielvorgabe für den 4,50 Meter langen und 1,20 Meter flachen Zweisitzer:

Porsche Mission X: Neue Speerspitze mit vierstelliger PS-Zahl bahnt sich an

Der Mission X soll laut Porsche mehr Abtrieb als ein 911 GT3 RS entwickeln, dazu mit einer innovativen 900-Volt-Architektur doppelt so schnell laden wie ein Taycan Turbo S. Das Leistungsgewicht wird mit etwa einem Kilogramm pro PS bewertet, was auf einen vierstelligen Wert im Hinblick auf die Pferdestärken hindeutet.

Was noch dafür spricht, dass der Porsche Mission X schon bald in Serie geht: Der Hersteller erklärt, dass das Modell bereits in ein oder zwei Jahren realisierbar ist. Wird die beeindruckende Studie Wirklichkeit, würde für Käufer und Käuferinnen vermutlich ein hoher, sechsstelliger Preis fällig, während sich die Fahrleistungen auf dem Niveau eines reinrassigen Rennwagens befinden.

