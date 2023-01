Post-Angestellte: Verdi fordert Lohnerhöhung von 15 Prozent

Briefträger der Deutschen Post © Michael Gstettenbauer/IMAGO

Die Gewerkschaft Verdi will bei der deutschen Post für die rund 160.000 Tarifbeschäftigten eine Lohnerhöhung von 15 Prozent erreichen.

Berlin in Deutschland - Diese Tarifforderung sei „notwendig, gerecht und machbar“, erklärte die Arbeitnehmervertretung am Donnerstag. Die erste Runde der Tarifverhandlungen beginnt demnach am Freitag.

Die Beschäftigten bräuchten „dringend einen Inflationsausgleich“, hieß es zur Begründung. Menschen mit niedrigem Einkommen - so wie viele bei der Post - seien „überdurchschnittlich von der anhaltend hohen Inflation betroffen“.



Weiterhin erwarteten die Mitarbeitenden eine „Beteiligung am Unternehmenserfolg“, fuhr Verdi fort. Sie hätten in den vergangenen Jahren „unter höchsten Belastungen gearbeitet und erwarten zu Recht vom Unternehmen eine dauerhafte finanzielle Anerkennung ihrer so wichtigen Arbeit“. Die Post sei ein „sehr erfolgreiches Unternehmen“ und davon dürften nicht nur die Aktionäre profitieren. hcy/pe