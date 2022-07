Präsident der Bundesnetzagentur: Hinweise für stagnierende Gaspreise

Gasflamme (Symbolbild) © IMAGO/Dwi Anoraganingrum

Der Bundesnetzagentur-Chef Klaus Müller sieht Anzeichen, dass die Gaspreise nicht weiter steigen werden.

Bonn in Deutschland - Es habe trotz der Abschaltung der Nord-Stream-1-Pipeline der vergangen Woche "keinen signifikanten Preissprung mehr gegeben", sagte Müller der "Bild am Sonntag". Das könne bedeuten, dass "die Märkte den Ausfall russischer Gas-Lieferungen bereits eingepreist und wir ein Gas-Preis-Plateau erreicht haben."

Es sei "noch nicht entschieden", ob "diese höheren Preise, die wir der russischen Gas-Reduzierung verdanken, kurzfristig weitergegeben werden müssen".



Mit Blick auf die Versorgungslage in Deutschland rief der Bundesnetzagentur-Präsident zur Besonnenheit auf. "Wir dürfen nicht in Panik verfallen", sagte Müller. Mit Blick auf Berichte, denen zufolge in manchen deutschen Kommunen beheizte Gemeinschaftsräume für bedürftige Menschen geplant seien, ergänzte er: "In den Planungen der Bundesnetzagentur spielen Wärmehallen für bedürftigere Menschen keine Rolle." se