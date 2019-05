„Größte Portoerhöhung aller Zeiten“ - So teuer wird's ab Juli bei der Deutschen Post

Durch Mails, SMS, WhatsApp usw., verliert die Post an Geldern. Die Mitarbeiter müssen aber bezahlt werden, also werden die Portos erhöht, damit die Gehälter gedeckt sind. Egal ob ein Gewinn dabei ist, das ist in jedem Betrieb, auch beim Schreiner um die Ecke. Auch die Strompreise und Mieten steigen, wie mein Vorgänger schon geschrieben hat. Benzin steigt seit Monaten, letztes halbes Jahr um 30 Cent pro Liter. Da regt sich aber keiner auf. Aber für einen Brief um 10 Cent, da ist Aufregen angesagt, wenn man eh nicht mehr viel schreibt. Betriebe legen es eh auf die Unkosten um.