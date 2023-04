Preise für Neubau von Wohngebäuden um 15 Prozent gestiegen

Wohnhäuser stehen in einem Neubaugebiet © Silas Stein/IMAGO

Die Baupreise für Wohngebäude sind innerhalb eines Jahres um 15 Prozent angestiegen.

Wiesbaden in Deutschland - Sie lagen im Februar genau 15,1 Prozent über den Preisen vom Vorjahresmonat, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden am Donnerstag mitteilte. Im Vergleich zum November kletterten die Preise um 2,7 Prozent.

Die Rohbauarbeiten verteuerten sich binnen Jahresfrist laut Statistik um 13,7 Prozent - Betonarbeiten wurden dabei um 15,2 Prozent teurer, Mauerarbeiten um 12,7 Prozent. Dachdeckungsarbeiten kosteten 17,1 Prozent mehr, Zimmer- und Holzbauarbeiten nur 3,0 Prozent.



Auch bei den Ausbauarbeiten stiegen die Preise stark: Tischlerarbeiten etwa wurden um 17,3 Prozent teurer, Heizanlagen und Wassererwärmungsanlagen um 18,2 Prozent.



Anfang Februar hatte das Statistikamt auch erhebliche Preissteigerungen für nahezu alle Baumaterialien gemeldet. Das Bundesbauministerium erklärte, im laufenden Jahr werde ein Anstieg der Baupreise im Wohnungsbau von sechs Prozent erwartet und für das kommende Jahr von 2,5 Prozent. ilo/cne