Preissteigerungen: Nachfrage nach Obst und Gemüse zurückgegangen

Obst- und Gemüseregale in einem Supermarkt © Augst / Eibner-Pressefoto/IMAGO

Die Nachfrage nach frischem Obst und Gemüse ist im vergangenen Jahr zurückgegangen.

Wiesbaden in Deutschland - Wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden am Mittwoch anlässlich der Grünen Woche mitteilte, ging die Absatzmenge im Lebensmitteleinzelhandel 2022 im Vorjahresvergleich um 6,4 Prozent zurück. Bei Obst war der Rückgang mit 7,3 Prozent größer als bei Gemüse mit 5,4 Prozent.

Die Verbraucherpreise für Gemüse erhöhten sich im vergangenen Jahr um 10,7 Prozent und für Obst um 3,0 Prozent. Insgesamt mussten Verbraucherinnen und Verbraucher für Nahrungsmittel im vergangenen Jahr 13,4 Prozent mehr Geld ausgeben als im Vorjahr. Noch teurer (14,6 Prozent) wurden Fleisch und Fleischwaren.



Neben den hohen Preissteigerungen könnte auch der Wegfall der Beschränkungen in der Gastronomie für den Rückgang im Einzelhandel verantwortlich sein, wie die Statistiker mitteilten. Den höchsten Rückgang der Nachfrage verzeichneten sie in den Monaten Januar, März und Mai, im Dezember ging es wieder leicht aufwärts. hcy/ilo