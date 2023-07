Presserat spricht Missbilligung gegen Merkur.de aus

Von: Klaus-Maria Mehr

Das Logo des Deutschen Presserats © Deutscher Presserat

Der Deutsche Presserat hat eine Missbilligung gegen unsere Redaktion ausgesprochen. Grund dafür war mangelnde Transparenz unsererseits bei der Korrektur eines inhaltlich fehlerhaften Artikels.

München/Berlin – Merkur.de hat am 22. April 2023 einen Artikel zu den Tarifverhandlungsergebnissen im öffentlichen Dienst publiziert. Er hat die Überschrift „Mehr Geld: Beamte können sich auf Lohnerhöhung freuen“. Hintergrund der Berichterstattung war ein positiver Abschluss bei Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst.

Nun ist es in der Regel tatsächlich so, dass sich Lohnerhöhungen im öffentlichen Dienst nachträglich und verzögert auch auf die Besoldung von Beamten in denselben föderalen Organisationsstrukturen, in denen auch der neu verhandelte Tarifvertrag gilt, niederschlagen. In der Erstfassung des Textes war allerdings nicht ersichtlich, dass es sich bei den vermeldeten Gehaltserhöhungen vorerst nur um die Gehälter der Angestellten handelt, nicht aber um die Besoldung der Beamten. Unsere Redaktion hat den Text korrigiert, allerdings versäumt, die Korrektur für den Leser transparent und nachvollziehbar zu kennzeichnen.

Der Beschwerdeausschuss des Deutschen Presserats hat wegen der mangelnden Transparenz und des initialen Verstoßes gegen die journalistische Sorgfaltspflicht eine Missbilligung ausgesprochen. Hier die Überlegungen des Ausschusses im Wortlaut:

„Die Berichterstattung ,Mehr Geld: Beamte können sich auf Lohnerhöhung freuen‘ verstößt gegen die journalistische Sorgfaltspflicht nach Ziffer 2 des Pressekodex. Ausschlaggebend hierfür ist, dass die Leserinnen und Leser nicht richtig über den Geltungsbereich der Tarifuerhandlungen informiert werden. Wie die Redaktion selbst einräumt, geht es in den Verhandlungen zunächst nur um die Tarifbeschäftigten. Was den Vorwurf der Klischees über Beamte angeht, so hält der Beschwerdeausschuss die Beschwerde in diesem Punkt für unbegründet. Die Bewertungen des Beamtenstatus und seiner Privilegien hält der Ausschuss zwar für sehr kritisch, aber noch für zulässig im Rahmen der Meinungsfreiheit. Die Redaktion hat die Berichterstattung zwar korrigiert, den Transparenzhinweis hält der Ausschuss jedoch nicht für ausreichend, da die konkrete Korrektur daraus für die Leserinnen und Leser nicht ersichtlich wird.“

Damit kommt der Presserat zu folgender Entscheidung:

„Der Beschwerdeausschuss hält den Verstoß gegen die Ziffer 2 des Pressekodex für so schwerwiegend, dass er gemäß § 12 Beschwerdeordnung die Maßnahme der Missbilligung wählt. Nach § 15 Beschwerdeordnung besteht zwar keine Pflicht, Missbilligungen in den betroffenen Publikationsorganen abzudrucken. Als Ausdruck fairer Berichterstattung empfiehlt der Beschwerdeausschuss jedoch eine solche redaktionelle Entscheidung. Die Entscheidungen über die Begründetheit der Beschwerde und die Wahl der Maßnahme ergehen jeweils einstimmig.“

Wir haben die Artikeländerungen nachträglich gekennzeichnet und bitten mangelnde Transparenz und den ursprünglichen, inhaltlichen Fehler zu entschuldigen.