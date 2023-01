Prognose 2023: Russland verdient mehr mit Gas und Öl – vorerst

Von: Lisa Mayerhofer

Teilen

Eine Öl-Tiefpumpe steht in der Nähe der Stadt Usinsk, 1500 Kilometer nordöstlich von Moskau. Die EU und Australien wollen Russland vorgeben, zu welchem Preis es sein Erdöl auf dem Weltmarkt verkaufen darf. © Dmitry Lovetsky/AP/dpa

Russland hat trotz Sanktionen des Westens 2022 seine Einnahmen aus dem Verkauf von Gas und Öl steigern können. Doch 2023 könnte sich das Blatt für Wladimir Putin wenden.

Moskau – Russlands Einnahmen aus dem Verkauf von Gas und Öl sind nach Moskauer Regierungsangaben trotz westlicher Sanktionen im vergangenen Jahr um knapp ein Drittel gestiegen. Die entsprechenden Haushaltseinnahmen seien 2022 um 28 Prozent beziehungsweise um 2,5 Billionen Rubel (Ende 2022 etwa 31,6 Milliarden Euro) im Vergleich zum Vorjahr gewachsen, sagte Russlands Vize-Regierungschef Alexander Nowak am Montag der Agentur Interfax zufolge.

Einnahmen aus Gas und Öl: Russische Wirtschaft trotz Sanktionen robust geblieben

Im Zuge des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine wird bereits seit Monaten kein Gas mehr durch die Ostsee-Pipeline Nord Stream 1 nach Europa gepumpt, und die Leitung Nord Stream 2 wurde nie in Betrieb genommen. Vor diesem Hintergrund sei zwar der Export von herkömmlichem Erdgas gesunken, sagte Nowak. Dafür sei aber der Export von Flüssigerdgas um acht Prozent auf 46 Milliarden Kubikmeter gestiegen. Die Ausfuhr von Erdöl habe um sieben Prozent zugenommen.

Insgesamt hat sich die russische Wirtschaft 2022 robuster gezeigt als vom Westen erhofft: Laut der staatlichen Statistikbehörde Rosstat ist das russische Bruttoinlandsprodukt (BIP) in den ersten drei Quartalen 2022 um lediglich 1,6 Prozent gesunken. Diese Zahl ist allerdings mit Vorsicht zu genießen. Die russische Zentralbankpräsidentin Elvira Nabiullina geht in ihrer Prognose für das Gesamtjahr 2022 immerhin von einem BIP-Rückgang von 3,0 bis 3,5 Prozent aus – statt des starken Wachstums, welches vor dem Ukraine-Krieg erwartet wurde.

Experte: „2023 wird ein deutlich schlechteres Jahr werden für russischen Rohstoffexporte als 2022“

2023 könnte noch ein düstereres Jahr für die russische Wirtschaft werden: Ein Hauptinstrument – der von der EU Anfang Dezember eingeführte Ölpreisdeckel – dürfte seine Auswirkungen nämlich erst in diesem Jahr richtig zeigen. Die Regelung soll Russland dazu zwingen, Erdöl für höchstens 60 Dollar pro Barrel (159 Liter) an Abnehmer in anderen Staaten zu verkaufen.

Das russische Finanzministerium hatte in der vergangenen Woche mitgeteilt, dass es schon im Januar mit verlorenen Öl- und Gaseinnahmen in Höhe von 54,5 Milliarden Rubel (rund 737 Millionen Euro) rechne. Die Auswirkungen der Sanktionen und des Preisdeckels seien „so erheblich wie erwartet“, sagt Lauri Myllyvirta, leitender Analyst bei CREA, dem in Finnland ansässigen Centre for Research on Energy and Clean Air, das die Auswirkungen der Sanktionen untersucht hat. „Dies zeigt, dass wir die Instrumente haben, um der Ukraine zu helfen, sich gegen die russische Aggression durchzusetzen“, erklärt er gegenüber dem Spiegel.

Kremlchef Wladimir Putin wiederum hat per Dekret den Verkauf von Öl an Länder verboten, die einen Preisdeckel für den Rohstoff beschlossen haben. Das Verbot tritt am 1. Februar in Kraft. Nach Meinung von Experten wird das dem Kreml nicht viel helfen: „2023 wird ein deutlich schlechteres Jahr werden für russischen Rohstoffexporte als 2022“, erklärt Janis Kluge von der Berliner Stiftung für Wissenschaft und Politik dem Handelsblatt. Die neuen Sanktionen stellten „große Hindernisse“ für den russischen Export dar: „Russland muss sein Öl zu hohen Rabatten in den Markt drücken.“

Mit Material der dpa