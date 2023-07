ProSiebenSat.1 plant Abbau jeder zehnten Stelle in Deutschland

ProSiebenSat.1-Logo © Sven Simon/Imago

ProSiebenSat.1 will jede zehnte Stelle in Deutschland streichen.

Unterföhring in Deutschland - Rund 400 Vollzeitstellen seien von Streichungen im Zuge einer „Neuausrichtung“ betroffen, erklärte das Unternehmen am Dienstag. Der Abbau betrifft demnach das Entertainment-Segment des Medienkonzerns in Deutschland, wo es derzeit 4000 Vollzeitstellen gibt.

„Der Stellenabbau wird durch ein Freiwilligen-Programm sozialverträglich erfolgen, um betriebsbedingte Kündigungen weitestgehend zu vermeiden“, erklärte der Konzern. Dies sei mit Arbeitnehmervertretern abgesprochen und werde bis Ende des Jahres umgesetzt.



Den Angaben zufolge verspricht sich ProSiebenSat.1 ab kommendem Jahr Kosteneinsparungen, die „sich auf einen mittleren zweistelligen Millionen-Euro-Betrag belaufen“. Der Stellenabbau sei „eine schwierige, jedoch unternehmerisch notwendige Entscheidung“, erklärte der Vorstandsvorsitzende Bert Habets. Das wirtschaftliche Umwelt sei das vierte Jahr in Folge „extrem herausfordernd“.

Der Konzern hatte im vergangenen Jahr die Streaming-Plattform Joyn übernommen. Das Entertainment-Segment werde nun dahingehen umgebaut, dass Joyn künftig im Mittelpunkt stehe, erklärte ProSiebenSat.1. „Das Ziel sind eine effizientere Struktur, eine wettbewerbsfähige Kostenbasis sowie klar auf die digitale Transformation ausgerichtete Prozesse.“ pe/ilo