ProSiebenSat.1: Münchner Konzern streicht Dividende radikal zusammen - und hat Ärger mit der Staatsanwaltschaft

Von: Thomas Schmidtutz

ProSiebenSat.1-Logo: Der Medienriese hatte zuletzt massiven Ärger wegen des Gutschein-Geschäfts bei seiner Tochter Jochen Schweizer. © Matthias Balk/dpa

Drastische Dividendenkürzung, flaues Geschäft, neuer Finanzchef und auch noch Ärger mit der Staatsanwaltschaft: Beim Münchner Konzern ProSiebenSat.1 brennt es derzeit an allen Ecken.

München – Der Münchner Medienkonzern ProSiebenSat.1 streicht die Dividende drastisch zusammen. Für das vergangene Jahr will der Konzern lediglich rund elf Millionen Euro an seine Aktionären ausschütten - nach 181 Millionen im Vorjahr. Das teilte das Unternehmen am Donnerstagabend mit. Man werde der Hauptversammlung eine Beteiligung von 0,05 (Vorjahr: 0,80) Euro je Aktie vorschlagen, hieß es. Auch künftig soll weniger Geld an die Anteilseigner gehen, hieß es, stattdessen seien höhere Investitionen geplant.

An der Börse sorgten die Pläne für einen drastischen Rückrückschlag. Die ProSieben-Aktie brach zeitweise um fast 19 Prozent ein und steuerte auf den größten Tagesverlust seit 15 Jahren zu. „ProSieben hat seine Aktie als Dividendentitel gekillt“, sagte ein Händler. Es gebe keine Gründe mehr, die Papiere zu halten.

ProSiebenSat.1 holt überraschend neuen Finanzchef

Zudem trennt sich ProSiebenSat.1 mit sofortiger Wirkung und in gegenseitigem Einvernehmen von Finanzchef Ralf Gierig. Der 57-Jährige war seit über 20 Jahren beim Unternehmen und seit Anfang 2022 im Vorstand. Sein Nachfolger soll zum 1. Mai Martin Mildner (53) werden, der zuletzt Finanzvorstand von United Internet war.

Zudem will der Konzern weitere Teile seiner angeschlagenen Tochter Jochen Schweizer übernehmen und mittelfristig das gesamte Geschäft schlucken. Man habe sich mit dem gemeinsamen US-Investor General Atlantic geeinigt, dessen Anteil an der Gutschein-Tochter für einen Euro zu übernehmen, sagte der Chef des bayerischen Fernsehkonzerns, Bert Habets, am Freitag. Somit halte ProSiebenSat.1 nun direkt 89,9 Prozent von Jochen Schweizer mydays. Bis zum 31. März 2025 könnten die Anteile von 10,1 Prozent des Mitgesellschafters Jochen Schweizer persönlich aufgrund einer Vereinbarung erworben werden. Eine Entscheidung darüber gebe es derzeit noch nicht.

Wirtschaftlich blickt das Unternehmen auf ein flaues Jahr zurück. Wegen des durchwachsenen Werbegeschäfts sank der Umsatz um 7,4 Prozent auf 4,16 Milliarden Euro, der bereinigte operative Gewinn (Ebitda) gab sogar um fast 20 Prozent auf 678 Millionen Euro nach. Für dieses Jahr erwartet der Konzern erneut einen Umsatz von 4,1 Milliarden Euro, der um 150 Millionen Euro nach oben oder unten abweichen könne. Der operative Gewinn dürfte auf etwa 600 Millionen (plus/minus 50 Millionen) Euro sinken.

ProSiebenSat.1: Staatsanwaltschaft nimmt Konzern unter die Lupe

Für Probleme sorgten zuletzt das Gutschein-Geschäft um Jochen Schweizer mydays. Deshalb hatte ProSiebenSat.1 seine Bilanz-Vorlage verschieben müssen und wäre beinahe aus dem MDax geflogen. Zuletzt kam die Frage auf, ob Teile des Gutschein-Geschäfts rund um Fallschirm-Sprünge oder Restaurant-Besuch unter das sogenannte Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz (ZAG) fallen könnten. Der Konzern erklärte, das Produktangebot sei im März angepasst worden und könne ohne Erlaubnis der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) weiter betrieben werden.

ProSiebenSat.1 warnt vor „erheblichen finanziellen Belastungen

Unterdessen droht dem Konzern Ärger neuer Ärger. Die Staatsanwaltschaft München I habe „einen Beobachtungsvorgang eingeleitet“, sagte Habets. Die Behörde habe von sich aus auf die Ankündigung von ProSiebenSat.1 reagiert, wegen der offenen Fragen rund um Jochen Schweizer die Bilanz-Vorlage zu verschieben. Man kooperierte umfassend mit den zuständigen Behörden. „Die möglichen finanziellen Belastungen für den Konzern im Zusammenhang mit den behördlichen Untersuchungen sind derzeit noch nicht abschätzbar, könnten aber erheblich sein“, warnte Habets. Eine mögliche Summe könne er nicht nennen. Er gehe aber nicht davon aus, dass sich das auf die Jahresprognose 2023 auswirken werde.

Ende März hatte der Konzern überraschend den Abbau von Arbeitsplätzen angekündigt. Habets sagte, man könne auch jetzt noch keine konkrete Zahl nennen. Noch im ersten Halbjahr sollte es hier Klarheit geben. (rtr/utz)