Prüfkonzern Dekra hat einen neuen Chef

Logo der Dekra am Sitz in Heilbronn © Frank Hoermann /Sven Simon/Imago

Neuer Chef beim Prüfkonzern Dekra: Als Vorstandsvorsitzender hat Stan Zurkiewicz hat die Leitung des Stuttgarter Unternehmens übernommen.

Stuttgart - Der 42-Jährige folge Stefan Kölbl nach, der nun die Aufsichtsgremien des Dekra e.V. und der Dekra SE führe, teilte Dekra am Freitag mit. Kölbl hatte seit 2010 an der Spitze gestanden. Der Führungswechsel mit sofortiger Wirkung sei bereits am Mittwoch beschlossen worden, berichtete das Unternehmen weiter. Der aus Polen stammende Zurkiewicz habe in seiner bisherigen Karriere bei Dekra unter anderem das Asien-Geschäft geleitet. Der bisherige Aufsichtsratsvorsitzende Thomas Pleines (66) lege seine Mandate nieder. Mit dem Führungswechsel an der Unternehmensspitze würden auch die Weichen «für die Herausforderungen der digitalen Transformation» gestellt, wurde Pleines in einer Mitteilung zitiert.

Dekra ist aus eigener Sicht unter nicht börsennotierten Expertenorganisationen die weltweit größte. Das Unternehmen setzte im vergangenen Jahr rund 3,5 Milliarden Euro um. Die Stammbelegschaft umfasste nach früheren Angaben rund 30 800 Menschen. Dekra untersucht in 23 Ländern jährlich über 27 Millionen Fahrzeuge. Dabei geht es beispielsweise um Haupt- und Abgasuntersuchungen. Der Deutsche Kraftfahrzeug-Überwachungs-Verein e.V. (Dekra) wurde 1925 in Berlin gegründet. (dpa)