Pepsico: Mehr Umsatz dank Preiserhöhungen

Pepsico hat dank Preiserhöhungen bessere Geschäfte gemacht als erwartet. © IMAGO / Levine-Roberts

Preiserhöhungen haben dem US-Getränkeriesen Pepsico im vierten Quartal 2022 bessere Geschäfte beschert als erwartet.

Purchase - Der Konzernumsatz stieg um mehr als ein Zehntel auf knapp 28 Milliarden Dollar, nachdem Pepsico für Snacks wie Doritos und Lay‘s sowie Getränke wie Pepsi die Kunden tiefer in die Tasche greifen ließ. Wie Pepsico am Donnerstag in Purchase (US-Bundesstaat New York) mitteilte, brach jedoch der operative Gewinn um rund zwei Drittel auf 815 Millionen Dollar ein. Gründe dafür waren eine Abschreibung auf die Marke SodaStream sowie gestiegene Vertriebskosten. Unter dem Strich verdiente Pepsico 518 Millionen Dollar nach rund 1,3 Milliarden Dollar ein Jahr zuvor. (dpa)