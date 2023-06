Putin will den Mindestlohn in Russland um 18,5 Prozent erhöhen

Putin gibt wirtschaftliche Veränderungen in Russland bekannt. © IMAGO/Ramil Sitdikov

Kremlchef Wladimir Putin hat vor dem Hintergrund des Krieges in der Ukraine und der Präsidentschaftswahlen im kommenden Jahr eine Erhöhung des russischen Mindestlohns um 18,5 Prozent angekündigt.

St. Petersburg - «Am 1. Januar 2024 nehmen wir noch eine Anhebung vor - und 18,5 Prozent (...), was deutlich über dem Tempo der Inflation und den steigenden Gehältern insgesamt liegt», sagte der Kremlchef am Freitag bei seinem Auftritt beim Internationalen Wirtschaftsforum in St. Petersburg. Die Inflation liegt in Russland aktuell bei 2,9 Prozent. Darüber hinaus versprach Putin, Müttern in Russland Kindergeld bis zum Alter von 1,5 Jahren zu zahlen - unabhängig davon, ob die Mutter in der Zwischenzeit wieder zur Arbeit gegangen oder zu Hause geblieben sei.

Beim Wirtschaftsforum in St. Petersburg will Putin demonstrieren, dass die einheimische Ökonomie ein Jahr nach dem von ihm befohlenen Krieg gegen die Ukraine die Folgen gut überstanden hat. Weder sei das Land isoliert, noch hätten die westlichen Sanktionen die Wirtschaft ruiniert, sagte der Kremlchef. Die russlandweit sozialen Versprechen dienen auch dazu, die eigene Bevölkerung zu beruhigen. Die gewaltigen Krisen, die Teile der russischen Wirtschaft - allen voran etwa die Automobilindustrie - seit Kriegsbeginn durchleben, erwähnt Putin dabei in der Regel kaum oder gar nicht. (dpa)