Putin will den Konsum ankurbeln - und Rentnern mehr Geld geben

Das von der staatlichen russischen Nachrichtenagentur Sputnik via APveröffentlichte Poolfoto zeigt Wladimir Putin, Präsident von Russland (Archivbild) © Mikhail Klimentyev/Pool Sputnik Kremlin/AP/dpa

Der Westen hält wegen des Ukraine-Kriegs an zahlreichen Sanktionen gegen Russlands fest. Putin nennt das einen „Blitzkrieg“ - der gescheitert sei.

Moskau - Russlands Präsident Wladimir Putin* hat die Regierung dazu aufgefordert, die Einkommen von Staatsbediensteten und Rentnern sowie die Sozialleistungen anzuheben. Sie sollten der Inflation angepasst werden, sagte der Kremlchef am Montag (18. April) bei einer per Video abgehaltenen Regierungssitzung. Die Inflation* gab er mit 17,5 Prozent an. Insgesamt habe sich die wirtschaftliche Lage stabilisiert, meinte Putin fast zwei Monate nach Beginn seines Krieges gegen die Ukraine. Dem Westen warf er vor, mit seinen Sanktionen einen „Blitzkrieg“ gegen Russlands Wirtschaft geführt zu haben. Dieser sei gescheitert.

Putin im Ukraine-Krieg: Frisches Geld für die Wirtschaft

Putin wies die Regierung an, frisches Geld in die Wirtschaft zu pumpen, um den Konsum anzukurbeln. „Jetzt ist es äußerst wichtig, die Binnennachfrage zu unterstützen, ihre übermäßige Schrumpfung zu verhindern“, sagte er. Dazu könne die Regierung Haushaltsgelder direkt einsetzen oder als Kredithilfen verwenden. Die Mittel dazu seien vorhanden, weil im ersten Quartal des Jahres „ein Etatüberschuss auf Rekordniveau“ erzielt worden sei.

Sanktionen gegen Russland wegen des Ukraine-Kriegs: Inflation steigt wohl deutlich an

Nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine am 24. Februar hatte der Westen beispiellose Wirtschaftssanktionen gegen Moskau verhängt. Nach Einschätzung der Weltbank wird das russische Bruttoinlandsprodukt in diesem Jahr um 11,2 Prozent schrumpfen, das wäre der stärkste Einbruch seit 1994. Arbeitslosigkeit und Inflation steigen nach Ansicht von Wirtschaftsexperten 2022 deutlich an. Die Teuerungsrate wird auf einem Niveau von etwa 20 Prozent erwartet. (dpa/cibo) *Merkur.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.