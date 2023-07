Putin stellt afrikanischen Ländern russische Getreidelieferungen in Aussicht

Wladimir Putin © Aleksey Babushkin/Imago

Russlands Präsident Wladimir Putin will Getreide-Engpässe auffangen, nachdem er das Getreideabkommen mit der Ukraine nicht verlängert hat.

Moskau in Russland - Russland sei „in der Lage, ukrainisches Getreide auf kommerzieller Basis und kostenfrei zu ersetzen, zumal wir dieses Jahr eine weitere Rekordernte erwarten“, erklärte Putin in einem am Montag auf der Internetseite des Kremls veröffentlichten Artikel.

Ungeachtet der gegen sein Land verhängten Sanktionen werde Russland „seine energischen Bemühungen fortsetzen, um die Verteilung von Getreide, Lebensmitteln, Düngemitteln und anderen Gütern nach Afrika sicherzustellen“, schrieb Putin in dem Artikel mit dem Titel „Russland und Afrika: Gemeinsame Anstrengungen für Frieden, Fortschritt und eine blühende Zukunft“.



Das Getreideabkommen war im Juli 2022 unter Vermittlung der UNO und der Türkei vereinbart worden. Die Übereinkunft ermöglichte es der Ukraine, trotz des Krieges über das Schwarze Meer Getreide zu exportieren. Seit Inkrafttreten wurden so fast 33 Millionen Tonnen Getreide aus ukrainischen Häfen ausgeführt.



Vergangenen Montag hatte Russland das Getreideabkommen nach einem Jahr für beendet erklärt. Moskau begründete seinen Rückzug unter anderem damit, dass die Getreidelieferungen ihr Ziel nicht erreicht hätten und Russlands eigene Ausfuhr von Agrarprodukten und Düngemitteln blockiert worden sei. Später kündigte Moskau an, alle Frachter im Schwarzen Meer mit dem Ziel Ukraine als Schiffe einzustufen, „die potenziell militärische Ladung transportieren“.



Die Afrikanische Union (AU) hatte Russlands Rückzug „bedauert“. Am Dienstag forderte AU-Kommissionspräsident Moussa Faki Mahamat alle Beteiligten im Kurzbotschaftendienst Twitter auf, forderte alle Beteiligten auf, „die Probleme zu lösen, um die Wiederaufnahme des sicheren Transports von Getreide und Düngemitteln aus der Ukraine und Russland in bedürftige Regionen, einschließlich Afrika, zu ermöglichen“. Am Freitag äußerte Russland Verständnis für die Sorgen vor allem in Afrika und versprach, Lieferungen an bedürftige Länder sicherzustellen. bur/kas