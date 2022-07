Quantencomputer für alle: Wie Münchner Forscher die Superrechenleistung zur Wirtschaft bringen

Von: Matthias Schneider

Quantencomputer gelten als unvorstellbar leistungsstark – und schwer zu durchschauen. Deshalb erforschen Münchner Wissenschaftler gemeinsam mit Konzernen, wie sie der Wirtschaft nutzen können. © Daniel Karmann/dpa

Der Standort München geht beim Thema Quantencomputing voran. Claudia Linnhoff-Popien leitet ein Projekt, das die deutsche Wirtschaft zukunftssicher machen soll.

München - Quantencomputer sollen für die Wirtschaft enorme Potenziale erschließen. Doch die Anwendung ist kompliziert – selbst für IT-Fachkräfte. Die Ludwig-Maximilians-Universität hat deshalb gemeinsam mit SAP und dem Start-up Aquarios eine Plattform an den Start gebracht, die der deutschen Wirtschaft den Quanten-Vorsprung ermöglichen soll. Projektleiterin Claudia Linnhoff-Popien erklärt, wie das zu schaffen ist.

Frau Linnhoff-Popien, woran genau arbeiten Sie?

Wir entwickeln das „Quantum Computing User Network“ (QuCUN), also ein Netzwerk, mit dem Quantencomputer genutzt werden können. Dafür greifen wir derzeit auf jeweils einen Rechner von IBM, Rigetti, Fujitsu und Davis zu. Die Kunden, vom Mittelständler bis zum Dax-Konzern, sollen dann ihre Probleme einspeisen können und Lösungen erhalten.

Für welche Probleme braucht es Quantencomputer?

Quantencomputer sind – voll entwickelt – um ein Vielfaches leistungsfähiger als klassische Hochleistungsrechner. Sie funktionieren physikalisch aber grundlegend anders und sind deshalb noch in einem sehr frühen Stadium. Für den Moment sehen wir das größte Potenzial in der Optimierung von Prozessen und Finanzportfolios. Für medizinische Anwendungen sind sie aber beispielsweise noch nicht geeignet, weil sie noch dazu tendieren, Fehler zu machen, die in diesem Bereich relevant sind. Das gilt auch für Verschlüsselungstechnologien, also Cybersicherheit.

Quantencomputer: Professorin Claudia Linhoff-Popien im Interview

Wie kann man sich die Optimierung vorstellen?

Nehmen Sie einen Lieferwagen, der Pakete in einer Stadt ausliefern soll. Ein normaler Computer würde das Gebiet in Stadtteile gliedern und dafür die Routen berechnen, weil alles andere für ihn viel zu komplex wäre. Er hätte nicht die Rechenleistung, Routen zu berechnen, die auch über die Stadtteilgrenzen führen. Hier setzt der Quantencomputer an, weil er grundlegend ganz andere Möglichkeiten hat. So ist es möglich, systemisch zu arbeiten, also mehrere Systeme miteinander zu verknüpfen. Skalieren wir unser Beispiel: In Europa fahren jeden Tag tausende Lkws. Oft stecken sie im Stau oder müssen zu ungünstigen Zeiten ihre Ruhepausen einlegen. Wenn man die Fahrzeuge vernetzt und die Routen von einem Quantencomputer optimieren lässt, lässt sich in erheblichem Maße Sprit sparen – und damit auch CO2-Ausstoß –, Staus verhindern und damit Kosten senken. Prädestiniert ist die Technologie auch für Klimaforschung und Landwirtschaft, weil hier so unendlich viele Faktoren wie Wind, Niederschlag, Temperatur, Vegetation und Nährstoffe zusammenkommen. Das System ist immer das gleiche: Man muss jeden physischen, biologischen oder chemischen Prozess in eine mathematische Formel übersetzen. Beispiel Dünger: Wenn ich weiß, wie viel Stickstoff Pflanze x auf Fläche y auf Boden z benötigt, kann ich zielgenau düngen. Das schont die Böden und spart Geld, gerade jetzt, wo die Ressourcen teuer sind.

Warum wartet man nicht ausgereifte Systeme ab?

Weil wir sonst von der internationalen Konkurrenz abgehängt würden. Ein klassischer Informatiker kann mit einem Quantencomputer nichts anfangen. Deshalb wollen wir den Leuten jetzt schon eine Möglichkeit geben, Anwendungsfälle zu erproben. Nur so können wir die entsprechende Fachkompetenz vermitteln und im Land halten. Gleichzeitig erforschen wir, welche Computer auf dem Markt die besten sind, um später bessere Kaufempfehlungen geben zu können.

Quantencomputing aus München: „Wollen Deutschland den Quantenvorsprung sichern“

Wie sieht die Anwendung konkret aus?

Im ersten Schritt lassen die Nutzer prüfen, ob ihr Problem für Quantencomputer geeignet ist. Im zweiten wird es in den entsprechenden Code übersetzt. Danach kommt der Zugriff auf die Rechenkapazität. Die LMU-Ausgründung Aquarios entwickelt die Plattform gemeinsam mit SAP und wird sie später auch betreiben. Das sind aktuell 15 Leute Mitte 20, also ein ganz frisches Team, das direkt von der Uni kommt. Und wir sind mit dem QAR-Lab der LMU eines der 12 führenden Forschungsinstitute für Quantencomputer weltweit.

Zusammen mit der TU München?

An der TUM wird vor allem an der Hardware geforscht, wir kümmern uns um die Software. Zusammen wollen wir Deutschland den Quantenvorsprung sichern.

Wann kann man damit rechnen?

Als Erstes wird der Chemiehersteller BASF das System rund fünf Jahre lang erproben. Hier geht es vor allem um die Optimierung von Prozessen. Parallel sollen in Teilschritten auch andere Unternehmen darauf zugreifen können. Hier haben auch einige große Münchner Konzerne Interesse angemeldet. Danach wird es dann für alle Unternehmen geöffnet. Geplant ist, dass die Plattform möglichst automatisch läuft, damit es leichter hochskalierbar ist.

Interview: Matthias Schneider